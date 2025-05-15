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Кубок Украины
15 мая 2025, 12:15 | Обновлено 15 мая 2025, 12:24
235
0

Ярмоленко сравнялся с Ребровым по голам в Кубке Украины

Хавбек «Динамо» забил 20-й мяч в Кубке Украины

15 мая 2025, 12:15 | Обновлено 15 мая 2025, 12:24
235
0
Ярмоленко сравнялся с Ребровым по голам в Кубке Украины
ФК Динамо

В матче с «Шахтером» Андрей Ярмоленко забил 20-й мяч в Кубке Украины. Тем самым он сравнялся с Сергеем Ребровым, с которым делит теперь пятую строчку в списке лучших кубковых бомбардиров.

К слову, в рядах одного клуба больше голов, чем Ярмоленко, забили только Андрей Воробей за «Шахтер» и Максим Шацких за «Динамо» - оба 22.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры в истории Кубка Украины

Игрок

Клубы

Голы

1.

Андрей ВОРОБЕЙ

Шахтер-2 (2), Шахтер (22), Металлист (1)

25

2.

Максим ШАЦКИХ

Динамо (22), Арсенал (1), Говерла (1)

24

3.

Александр ПАЛЯНИЦА

Днепр (7), Верес (4), Карпаты (5), Кривбасс (3), Металлист (3)

22

4.

Андрей ШЕВЧЕНКО

Динамо-2 (5), Динамо (16)

21

5.

Сергей РЕБРОВ

Шахтер (1), Динамо (19)

20

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

20

6.

Андрей ПОКЛАДОК

Карпаты (15), Металлург Д (2), Рава (1), Галичина (1)

19

8.

Олег МАТВЕЕВ

Шахтер (16), Металлург З (1)

17

9.

Алексей АНТЮХИН

Металлург З (1), Таврия (13), Ворскла (2)

16

ЛУИС АДРИАНУ

Шахтер

16

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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