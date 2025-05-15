Ярмоленко сравнялся с Ребровым по голам в Кубке Украины

В матче с «Шахтером» Андрей Ярмоленко забил 20-й мяч в Кубке Украины. Тем самым он сравнялся с Сергеем Ребровым, с которым делит теперь пятую строчку в списке лучших кубковых бомбардиров.

К слову, в рядах одного клуба больше голов, чем Ярмоленко, забили только Андрей Воробей за «Шахтер» и Максим Шацких за «Динамо» - оба 22.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры в истории Кубка Украины