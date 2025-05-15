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Кубок Украины
15 мая 2025, 12:03 | Обновлено 15 мая 2025, 12:08
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Матвиенко в финале Кубка Украины отметил капитанский юбилей

29-летний защитник 50-й раз вывел «Шахтер» на поле

15 мая 2025, 12:03 | Обновлено 15 мая 2025, 12:08
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0
Матвиенко в финале Кубка Украины отметил капитанский юбилей
ФК Шахтер. Николай Матвиенко (в центре)

«Шахтер» на матч с «Динамо» 50-й раз в истории вывел Николай Матвиенко. Он стал 7-м игроком горняков, достигшим этого рубежа за годы независимости. 37 встреч в качестве капитана Николай отыграл в чемпионатах Украины, 9 – в еврокубках и 4 – в Кубке Украины.

Впервые Матвиенко надел капитанскую повязку 3 августа 2021 года в гостевом поединке оранжево-черных с «Генком» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:1). В матчах под «присмотром» Николая «Шахтер» одержал в общей сложности 32 победы, 10 встреч завершил вничью, 8 проиграл.

К слову, финал оказался юбилейным еще для двух игроков. Кевин провел 50-й матч за «Шахтер» (ЧУ – 36, КУ – 6, ЕК – 8), а Тарас Михавко – 50-й в карьере (ЧУ – 37, КУ – 2, ЕК – 11).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-11 капитанов-гвардейцев Шахтера за годы независимости

Игрок

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

1.

Дарио СРНА

238

26

9

93

366

2.

Анатолий ТИМОЩУК

139

22

3

35

199

3.

Тарас СТЕПАНЕНКО

78

3

1

25

107

4.

Сергей ПОПОВ

77

8

-

18

103

5.

Валерий КРИВЕНЦОВ

73

13

-

11

97

6.

ТАЙСОН

52

11

1

19

83

7.

Николай МАТВИЕНКО

37

4

-

9

50

8.

Андрей ПЯТОВ

28

2

2

13

45

9.

Игорь ПЕТРОВ

32

5

-

4

41

10.

Евгений ДРАГУНОВ

32

8

-

-

40

Сергей КОВАЛЕВ

26

11

-

3

40

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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