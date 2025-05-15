Матвиенко в финале Кубка Украины отметил капитанский юбилей
29-летний защитник 50-й раз вывел «Шахтер» на поле
«Шахтер» на матч с «Динамо» 50-й раз в истории вывел Николай Матвиенко. Он стал 7-м игроком горняков, достигшим этого рубежа за годы независимости. 37 встреч в качестве капитана Николай отыграл в чемпионатах Украины, 9 – в еврокубках и 4 – в Кубке Украины.
Впервые Матвиенко надел капитанскую повязку 3 августа 2021 года в гостевом поединке оранжево-черных с «Генком» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:1). В матчах под «присмотром» Николая «Шахтер» одержал в общей сложности 32 победы, 10 встреч завершил вничью, 8 проиграл.
К слову, финал оказался юбилейным еще для двух игроков. Кевин провел 50-й матч за «Шахтер» (ЧУ – 36, КУ – 6, ЕК – 8), а Тарас Михавко – 50-й в карьере (ЧУ – 37, КУ – 2, ЕК – 11).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-11 капитанов-гвардейцев Шахтера за годы независимости
|
|
Игрок
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
Всего
|
1.
|
Дарио СРНА
|
238
|
26
|
9
|
93
|
366
|
2.
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
139
|
22
|
3
|
35
|
199
|
3.
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
78
|
3
|
1
|
25
|
107
|
4.
|
Сергей ПОПОВ
|
77
|
8
|
-
|
18
|
103
|
5.
|
Валерий КРИВЕНЦОВ
|
73
|
13
|
-
|
11
|
97
|
6.
|
ТАЙСОН
|
52
|
11
|
1
|
19
|
83
|
7.
|
Николай МАТВИЕНКО
|
37
|
4
|
-
|
9
|
50
|
8.
|
Андрей ПЯТОВ
|
28
|
2
|
2
|
13
|
45
|
9.
|
Игорь ПЕТРОВ
|
32
|
5
|
-
|
4
|
41
|
10.
|
Евгений ДРАГУНОВ
|
32
|
8
|
-
|
-
|
40
|
|
Сергей КОВАЛЕВ
|
26
|
11
|
-
|
3
|
40
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.
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