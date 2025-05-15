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  4. ФОТО «Покажи, как играет стена». Шахтер опубликовал забавный пост о Ризныке
Украина. Премьер лига
15 мая 2025, 12:36 |
212
0

ФОТО «Покажи, как играет стена». Шахтер опубликовал забавный пост о Ризныке

Дмитрий принес горнякам 15-й Кубок Украины

15 мая 2025, 12:36 |
212
0
ФОТО «Покажи, как играет стена». Шахтер опубликовал забавный пост о Ризныке
ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык

14 мая в 18:30 состоялся финальный матч Кубка Украины 2024/25.

Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» играли на центральном стадионе в Житомире. Победу в серии пенальти одержали «горняки» (1:1, 6:5).

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Одним из главных героев встречи стал вратарь донецкой команды Дмитрий Ризнык. Именно он отразил решающий пенальти в серии и принес «Шахтеру» 15-й в истории Кубок Украины. После поединка «Шахтер» посвятил Дмитрию отдельный пост в соц. сетях с подписью:

«ChatGPT, покажи, как выглядит стена 🧐».

ФОТО. «Покажи, как играет стена». Шахтер опубликовал забавный пост о Ризныке

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Дмитрий Ризнык Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев фото юмор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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