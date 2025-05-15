ФОТО «Покажи, как играет стена». Шахтер опубликовал забавный пост о Ризныке
Дмитрий принес горнякам 15-й Кубок Украины
14 мая в 18:30 состоялся финальный матч Кубка Украины 2024/25.
Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» играли на центральном стадионе в Житомире. Победу в серии пенальти одержали «горняки» (1:1, 6:5).
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Одним из главных героев встречи стал вратарь донецкой команды Дмитрий Ризнык. Именно он отразил решающий пенальти в серии и принес «Шахтеру» 15-й в истории Кубок Украины. После поединка «Шахтер» посвятил Дмитрию отдельный пост в соц. сетях с подписью:
«ChatGPT, покажи, как выглядит стена 🧐».
ФОТО. «Покажи, как играет стена». Шахтер опубликовал забавный пост о Ризныке
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