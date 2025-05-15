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Кубок Украины
15 мая 2025, 11:56 | Обновлено 15 мая 2025, 12:01
228
1

Кауан Элиас побил рекорд Тете 6-летней давности

19-летний форвард горняков стал самым молодым бомбардиром финалов Кубка Украины

15 мая 2025, 11:56 | Обновлено 15 мая 2025, 12:01
228
1
Кауан Элиас побил рекорд Тете 6-летней давности
ФК Шахтер. Кауан Элиас

Кауан Элиас стал самым молодым бомбардиром финалов Кубка Украины. Ворота «Динамо» бразилец поразил в 19 лет 47 лет.

Прежний рекорд 6-летней давности, принадлежавший соотечественнику и экс-одноклубнику Тете, юный нападающий «Шахтера» превзошел на 133 дня.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бомбардиры финалов Кубка Украины

Возраст

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

19 лет 47 дней

КАУАН ЭЛИАС

Шахтер

14.05.2025

Динамо

1:1, п. 6:5

19 лет 180 дней

ТЕТЕ

Шахтер

15.05.2019

Ингулец

4:0

19 лет 295 дней

Манор СОЛОМОН

Шахтер

15.05.2019

Ингулец

4:0

20 лет 256 дней

Александр ГЛАДКИЙ

Шахтер

07.05.2008

Динамо

2:0

21 год 115 дней

Генрих МХИТАРЯН

Металлург Д

16.05.2010

Таврия

2:3

21 год 244 дня

Андрей ШЕВЧЕНКО

Динамо

31.05.1998

ЦСКА

2:1

21 год 357 дней

Сергей РЕБРОВ

Динамо

26.05.1996

Нива В

2:0

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Сергей Цыба Sport.ua
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