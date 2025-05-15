Кауан Элиас побил рекорд Тете 6-летней давности
19-летний форвард горняков стал самым молодым бомбардиром финалов Кубка Украины
Кауан Элиас стал самым молодым бомбардиром финалов Кубка Украины. Ворота «Динамо» бразилец поразил в 19 лет 47 лет.
Прежний рекорд 6-летней давности, принадлежавший соотечественнику и экс-одноклубнику Тете, юный нападающий «Шахтера» превзошел на 133 дня.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые бомбардиры финалов Кубка Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
19 лет 47 дней
|
КАУАН ЭЛИАС
|
Шахтер
|
14.05.2025
|
Динамо
|
1:1, п. 6:5
|
19 лет 180 дней
|
ТЕТЕ
|
Шахтер
|
15.05.2019
|
Ингулец
|
4:0
|
19 лет 295 дней
|
Манор СОЛОМОН
|
Шахтер
|
15.05.2019
|
Ингулец
|
4:0
|
20 лет 256 дней
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Шахтер
|
07.05.2008
|
Динамо
|
2:0
|
21 год 115 дней
|
Генрих МХИТАРЯН
|
Металлург Д
|
16.05.2010
|
Таврия
|
2:3
|
21 год 244 дня
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Динамо
|
31.05.1998
|
ЦСКА
|
2:1
|
21 год 357 дней
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
26.05.1996
|
Нива В
|
2:0
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