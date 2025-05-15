Кауан Элиас побил рекорд Тете 6-летней давности

Кауан Элиас стал самым молодым бомбардиром финалов Кубка Украины. Ворота «Динамо» бразилец поразил в 19 лет 47 лет.

Прежний рекорд 6-летней давности, принадлежавший соотечественнику и экс-одноклубнику Тете, юный нападающий «Шахтера» превзошел на 133 дня.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бомбардиры финалов Кубка Украины