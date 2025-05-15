Ярмоленко стал самым возрастным бомбардиром финалов Кубка Украины
Ворота «Шахтера» ветеран киевлян поразил в 35 лет 203 дня
Андрей Ярмоленко стал самым возрастным бомбардиром финалов Кубка Украины. Счет в матче с «Шахтером» он открыл в 35 лет 203 дня.
Прежний рекорд 16-летней давности, принадлежавший полтавчанину Василию Сачко, Ярмоленко превзошел на 1 год 175 дней.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
|
Возраст
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
35 лет 203 дня
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
14.05.2025
|
Шахтер
|
1:1, п. 5:6
|
34 года 28 дней
|
Василий САЧКО
|
Ворскла
|
31.05.2009
|
Шахтер
|
1:0
|
32 года 41 день
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Шахтер
|
15.05.2019
|
Ингулец
|
4:0
|
31 год 34 дня
|
Сергей ПОПОВ
|
Шахтер
|
26.05.2002
|
Динамо
|
3:2
|
30 лет 179 дней
|
Игорь ПЕТРОВ
|
Шахтер
|
28.05.1995
|
Днепр
|
1:1, п. 7:6
|
30 лет 138 дней
|
Сергей АТЕЛЬКИН
|
Шахтер
|
26.05.2002
|
Динамо
|
3:2
|
29 лет 285 дней
|
Ярослав РАКИЦКИЙ
|
Шахтер
|
15.05.2019
|
Ингулец
|
4:0
|
29 лет 259 дней
|
Лаки ИДАХОР
|
Таврия
|
16.05.2010
|
Металлург Д
|
3:2
|
29 лет 218 дней
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Динамо
|
25.05.2003
|
Шахтер
|
2:1
|
29 лет 197 дней
|
Александр КУЧЕР
|
Шахтер
|
06.05.2012
|
Металлург Д
|
2:1
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