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Кубок Украины
15 мая 2025, 11:49 | Обновлено 15 мая 2025, 11:54
252
2

Ярмоленко стал самым возрастным бомбардиром финалов Кубка Украины

Ворота «Шахтера» ветеран киевлян поразил в 35 лет 203 дня

15 мая 2025, 11:49 | Обновлено 15 мая 2025, 11:54
252
2
Ярмоленко стал самым возрастным бомбардиром финалов Кубка Украины
ФК Динамо

Андрей Ярмоленко стал самым возрастным бомбардиром финалов Кубка Украины. Счет в матче с «Шахтером» он открыл в 35 лет 203 дня.

Прежний рекорд 16-летней давности, принадлежавший полтавчанину Василию Сачко, Ярмоленко превзошел на 1 год 175 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Возраст

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

35 лет 203 дня

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

14.05.2025

Шахтер

1:1, п. 5:6

34 года 28 дней

Василий САЧКО

Ворскла

31.05.2009

Шахтер

1:0

32 года 41 день

ЖУНИОР МОРАЕС

Шахтер

15.05.2019

Ингулец

4:0

31 год 34 дня

Сергей ПОПОВ

Шахтер

26.05.2002

Динамо

3:2

30 лет 179 дней

Игорь ПЕТРОВ

Шахтер

28.05.1995

Днепр

1:1, п. 7:6

30 лет 138 дней

Сергей АТЕЛЬКИН

Шахтер

26.05.2002

Динамо

3:2

29 лет 285 дней

Ярослав РАКИЦКИЙ

Шахтер

15.05.2019

Ингулец

4:0

29 лет 259 дней

Лаки ИДАХОР

Таврия

16.05.2010

Металлург Д

3:2

29 лет 218 дней

Александр ХАЦКЕВИЧ

Динамо

25.05.2003

Шахтер

2:1

29 лет 197 дней

Александр КУЧЕР

Шахтер

06.05.2012

Металлург Д

2:1

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 2
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serhiy
Круто ! Удачі в подальших матчах !!!
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Микола Унгурян
молодець, і було б непогано якщо б зміг ще грати та перевершити рекорд
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