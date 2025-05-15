Андрей Ярмоленко стал самым возрастным бомбардиром финалов Кубка Украины. Счет в матче с «Шахтером» он открыл в 35 лет 203 дня.

Прежний рекорд 16-летней давности, принадлежавший полтавчанину Василию Сачко, Ярмоленко превзошел на 1 год 175 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ