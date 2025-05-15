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  4. «MVP финала Кубка Украины? Балакин»: Езерский подвел итог матча
Кубок Украины
15 мая 2025, 11:36 | Обновлено 15 мая 2025, 11:44
990
3

«MVP финала Кубка Украины? Балакин»: Езерский подвел итог матча

Владимир Езерский расстроен качеством футбола в поединке «Шахтер» – «Динамо»

15 мая 2025, 11:36 | Обновлено 15 мая 2025, 11:44
990
3
«MVP финала Кубка Украины? Балакин»: Езерский подвел итог матча
ФК Динамо

14 мая в Житомире состоялся финальный матч Кубка Украины между «Шахтером» и «Динамо», победу в котором праздновала донецкая команда – 1:1 (6:5 – по пенальти).

Итогами этого противостояния с Sport.ua поделился бывший защитник «Динамо», «Шахтера» и сборной Украины Владимир Езерский, который в качестве футболиста четыре раза участвовал в таких встречах.

– Владимир Иванович, прошедший матч «Шахтер» – «Динамо» оправдал ваши ожидания?
– Прежде всего, хотел отметить, что знаковым событием стало то, что финал Кубка Украины впервые состоялся в Житомире.

Сразу скажу, что от противостояния отечественных грандов в решающем матче этого турнира я ожидал большего. Хотя нужно учитывать и, возможно, сделать скидку на то, что сезон подходит к концу, поэтому усталость накапливается.

Но опять же, когда встречаются «Шахтер» и «Динамо», всегда ждешь больше остроты, лучшего качества игры.

Сама игра показала осторожность со стороны обеих соперников. Было много брака, а в чем команды преуспели, так это в эмоциях, что подчеркивало напряжение этого поединка.

– Перед игрой у вас был фаворит?
– Мы понимаем, что на сегодня «Динамо» без пяти минут чемпион. А «Шахтер», в свою очередь, очень давно в чемпионате не опускался ниже второго места. Поэтому для «горняков» этот матч был в какой-то степени ключевым, чтобы хоть как-то реабилитироваться за провальный сезон, во время которого донетчане показывали нестабильную игру. Поэтому мне кажется, подопечные Марино Пушича больше горели желанием победить.

– Реабилитация удалась?
– По результату – да. Ведь этот выигрыш позволил «Шахтеру» не только взять трофей, но и попасть на будущий сезон в Лигу Европы, а не в Лигу конференций. А что касается качества футбола, то, как я уже сказал, хотелось увидеть лучшую картинку.

– Вам не показалось, что после перерыва «Динамо» выглядело как-то самоуверенно, не столько, думая о втором голе, сколько про борьбу на грани провокаций?
– Стоит сказать, что обе команда показали психологическую стойкость. Да, «Шахтер» после перерыва отыгрался, но и «Динамо» в этот момент не сломалось. А что касается вашего вопроса, то просто «горняки» заставили соперника больше думать об обороне, из-за этого у киевлян и увеличилось количество фолов.

– Говорят, что вратарь – это пол команды. В «Динамо» сейчас можно так сказать относительно Андрея Ярмоленко?
– Роль Андрея в команде переоценить трудно. Он есть лидером команды как на футбольном поле, так и вне его. А его гол в ворота «Шахтера» в таком ответственном матче является подтверждением моих слов.

– Кто для вас стал MVP матча?
– По такой игре мне сложно кого-то выделить из футболистов, когда голевые моменты вместе с голами можно было пересчитать на пальцах одной руки. Эту награду я бы отдал арбитру поединка, который, на мой взгляд, отлично справился со своими обязанностями. Николай Балакин полностью контролировал игру, не дав футболистам перейти грань дозволенного, четко пресекая лишние эмоции соперников.

– В ближайшее воскресенье «Динамо» может забыть осечку в Кубке, выиграв чемпионат?
– Вполне. Это ведь тоже в какой-то степени соперничество с «Шахтером». Не стану забегать наперед и говорить, что это случится в ближайшем туре, но то, что чемпионство от «Динамо» не убежит, это точно.

Сергей БОЙЧЕНКО

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Владимир Езерский Кубок Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк Сергей Бойченко
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 3
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easterly
 "Цю нагороду я б віддав арбітру поєдинку, який, на мій погляд, відмінно впорався зі своїми обов'язками. Микола Балакін повністю контролював гру, не давши футболістам перейти межу дозволеного, чітко припиняючи зайві емоції суперників."
А шо ще міг кротяра сказати іншого?
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+1
Анатолий Басов
Червону карту, кажуть Судаков йде в Наполі, що цьому там робити, на лавці сидіти. Пару днів назад дивився Жирону з Вальядолідом, грали команди які займають 20 та 15 місце, так та гра була як фінал ЧС в порівнянні з фіналом кубку України.
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0
Анатолий Басов
Якщо на мене, цей фінал показав рівень нашого футболу, гранди відчизняного футболу не можуть зробити три дотика, пас на п'ять метрів для їх проблема, розриви між захистом та атакою це просто кошмар. Ванат неврівноважений і якби Баликін був принциповим він був забов'званий показати
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0
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