«MVP финала Кубка Украины? Балакин»: Езерский подвел итог матча

14 мая в Житомире состоялся финальный матч Кубка Украины между «Шахтером» и «Динамо», победу в котором праздновала донецкая команда – 1:1 (6:5 – по пенальти).

Итогами этого противостояния с Sport.ua поделился бывший защитник «Динамо», «Шахтера» и сборной Украины Владимир Езерский, который в качестве футболиста четыре раза участвовал в таких встречах.

– Владимир Иванович, прошедший матч «Шахтер» – «Динамо» оправдал ваши ожидания?

– Прежде всего, хотел отметить, что знаковым событием стало то, что финал Кубка Украины впервые состоялся в Житомире.

Сразу скажу, что от противостояния отечественных грандов в решающем матче этого турнира я ожидал большего. Хотя нужно учитывать и, возможно, сделать скидку на то, что сезон подходит к концу, поэтому усталость накапливается.

Но опять же, когда встречаются «Шахтер» и «Динамо», всегда ждешь больше остроты, лучшего качества игры.

Сама игра показала осторожность со стороны обеих соперников. Было много брака, а в чем команды преуспели, так это в эмоциях, что подчеркивало напряжение этого поединка.

– Перед игрой у вас был фаворит?

– Мы понимаем, что на сегодня «Динамо» без пяти минут чемпион. А «Шахтер», в свою очередь, очень давно в чемпионате не опускался ниже второго места. Поэтому для «горняков» этот матч был в какой-то степени ключевым, чтобы хоть как-то реабилитироваться за провальный сезон, во время которого донетчане показывали нестабильную игру. Поэтому мне кажется, подопечные Марино Пушича больше горели желанием победить.

– Реабилитация удалась?

– По результату – да. Ведь этот выигрыш позволил «Шахтеру» не только взять трофей, но и попасть на будущий сезон в Лигу Европы, а не в Лигу конференций. А что касается качества футбола, то, как я уже сказал, хотелось увидеть лучшую картинку.

– Вам не показалось, что после перерыва «Динамо» выглядело как-то самоуверенно, не столько, думая о втором голе, сколько про борьбу на грани провокаций?

– Стоит сказать, что обе команда показали психологическую стойкость. Да, «Шахтер» после перерыва отыгрался, но и «Динамо» в этот момент не сломалось. А что касается вашего вопроса, то просто «горняки» заставили соперника больше думать об обороне, из-за этого у киевлян и увеличилось количество фолов.

– Говорят, что вратарь – это пол команды. В «Динамо» сейчас можно так сказать относительно Андрея Ярмоленко?

– Роль Андрея в команде переоценить трудно. Он есть лидером команды как на футбольном поле, так и вне его. А его гол в ворота «Шахтера» в таком ответственном матче является подтверждением моих слов.

– Кто для вас стал MVP матча?

– По такой игре мне сложно кого-то выделить из футболистов, когда голевые моменты вместе с голами можно было пересчитать на пальцах одной руки. Эту награду я бы отдал арбитру поединка, который, на мой взгляд, отлично справился со своими обязанностями. Николай Балакин полностью контролировал игру, не дав футболистам перейти грань дозволенного, четко пресекая лишние эмоции соперников.

– В ближайшее воскресенье «Динамо» может забыть осечку в Кубке, выиграв чемпионат?

– Вполне. Это ведь тоже в какой-то степени соперничество с «Шахтером». Не стану забегать наперед и говорить, что это случится в ближайшем туре, но то, что чемпионство от «Динамо» не убежит, это точно.

Сергей БОЙЧЕНКО