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Кубок Украины
15 мая 2025, 11:55 | Обновлено 15 мая 2025, 12:27
792
0

Лучшим бомбардиром Кубка Украины стал футболист из Второй лиги

Богдан Оринчак забил четыре гола в турнире и единолично занял первое место

15 мая 2025, 11:55 | Обновлено 15 мая 2025, 12:27
792
0
Лучшим бомбардиром Кубка Украины стал футболист из Второй лиги
ФК Пробой Городенка. Богдан Оринчак

Лучшим бомбардиром Кубка Украины-2024/25 стал 30-летний форвард «Пробоя» Богдан Оринчак, четыре раза поражавший ворота соперников. В первом предварительном раунде он забил два мяча «Хусту», а во втором и третьем – по одному соответственно «Куликову» и «Ингульцу». К слову, представители низших дивизионов выигрывают кубковую бомбардирскую гонку уже 7-й розыгрыш подряд.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки клубов Второй лиги, становившиеся лучшими бомбардирами Кубка Украины

Сезон

Игрок

Клуб

Голы

1995/96

Александр ИГНАТЬЕВ

Нива Мироновка

4

Александр ПЕРЕНЧУК

Нива Мироновка

4

1998/99

Вячеслав ТЕРЕЩЕНКО

Одесса

8

2001/02

Евгений АРБУЗОВ

Титан Армянск

5

2017/18

Сергей КИСЛЕНКО

Львов

5

2018/19

Роберт ГЕГЕДОШ

Минай

4

2019/20

Владислав ШАРАЙ

Альянс Липовая Долина

4

2020/21

Николай БУЙ

Эпицентр Дунаевцы

4

2021/22

Сергей КРАВЧЕНКО

Николаев

3

2023/24

Дмитрий КУЛИК

Кудровка

4

2024/25

Богдан ОРИНЧАК

Пробой Городенка

4
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