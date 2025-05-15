Лучшим бомбардиром Кубка Украины стал футболист из Второй лиги

Лучшим бомбардиром Кубка Украины-2024/25 стал 30-летний форвард «Пробоя» Богдан Оринчак, четыре раза поражавший ворота соперников. В первом предварительном раунде он забил два мяча «Хусту», а во втором и третьем – по одному соответственно «Куликову» и «Ингульцу». К слову, представители низших дивизионов выигрывают кубковую бомбардирскую гонку уже 7-й розыгрыш подряд.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки клубов Второй лиги, становившиеся лучшими бомбардирами Кубка Украины