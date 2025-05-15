Лучшим бомбардиром Кубка Украины стал футболист из Второй лиги
Богдан Оринчак забил четыре гола в турнире и единолично занял первое место
Лучшим бомбардиром Кубка Украины-2024/25 стал 30-летний форвард «Пробоя» Богдан Оринчак, четыре раза поражавший ворота соперников. В первом предварительном раунде он забил два мяча «Хусту», а во втором и третьем – по одному соответственно «Куликову» и «Ингульцу». К слову, представители низших дивизионов выигрывают кубковую бомбардирскую гонку уже 7-й розыгрыш подряд.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки клубов Второй лиги, становившиеся лучшими бомбардирами Кубка Украины
|
Сезон
|
Игрок
|
Клуб
|
Голы
|
1995/96
|
Александр ИГНАТЬЕВ
|
Нива Мироновка
|
4
|
|
Александр ПЕРЕНЧУК
|
Нива Мироновка
|
4
|
1998/99
|
Вячеслав ТЕРЕЩЕНКО
|
Одесса
|
8
|
2001/02
|
Евгений АРБУЗОВ
|
Титан Армянск
|
5
|
2017/18
|
Сергей КИСЛЕНКО
|
Львов
|
5
|
2018/19
|
Роберт ГЕГЕДОШ
|
Минай
|
4
|
2019/20
|
Владислав ШАРАЙ
|
Альянс Липовая Долина
|
4
|
2020/21
|
Николай БУЙ
|
Эпицентр Дунаевцы
|
4
|
2021/22
|
Сергей КРАВЧЕНКО
|
Николаев
|
3
|
2023/24
|
Дмитрий КУЛИК
|
Кудровка
|
4
|
2024/25
|
Богдан ОРИНЧАК
|
Пробой Городенка
|
4
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горняки в серии пенальти выиграли у динамовцев Кубок Украины 2024/25
Экс-тренер сборной Украины высказался о нынешнем «Шахтере»