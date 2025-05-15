Григорчук вернул в расположение ЛНЗ опального легионера
Фрэнсис Момо вновь тренируется с основной командой «фиолетовых»
Нигерийский форвард ЛНЗ Фрэнсис Момо вернулся в расположение первой команды «фиолетовых». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
По официальной информации, форвард вместе с командой готовится к матчу 29 тура против полтавской «Ворсклы», который состоится уже в ближайшем уикенде.
Фрэнсис пропустил матч 28-го тура УПЛ против киевской Оболони. Он был переведен в юношескую команду ЛНЗ (U-19) за неудовлетворительную игру против луганской в 27 туре чемпионата.
В текущем сезоне Момо провел 25 матчей за ЛНЗ во всех турнирах, отличился 3 голами и 1 ассистом.
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