Григорчук вернул в расположение ЛНЗ опального легионера

Нигерийский форвард ЛНЗ Фрэнсис Момо вернулся в расположение первой команды «фиолетовых». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

По официальной информации, форвард вместе с командой готовится к матчу 29 тура против полтавской «Ворсклы», который состоится уже в ближайшем уикенде.

Фрэнсис пропустил матч 28-го тура УПЛ против киевской Оболони. Он был переведен в юношескую команду ЛНЗ (U-19) за неудовлетворительную игру против луганской в ​​27 туре чемпионата.

В текущем сезоне Момо провел 25 матчей за ЛНЗ во всех турнирах, отличился 3 голами и 1 ассистом.