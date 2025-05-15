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  4. Григорчук вернул в расположение ЛНЗ опального легионера
Украина. Премьер лига
15 мая 2025, 11:36 |
594
0

Григорчук вернул в расположение ЛНЗ опального легионера

Фрэнсис Момо вновь тренируется с основной командой «фиолетовых»

15 мая 2025, 11:36 |
594
0
Григорчук вернул в расположение ЛНЗ опального легионера
ФК ЛНЗ. Фрэнсис Момо

Нигерийский форвард ЛНЗ Фрэнсис Момо вернулся в расположение первой команды «фиолетовых». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

По официальной информации, форвард вместе с командой готовится к матчу 29 тура против полтавской «Ворсклы», который состоится уже в ближайшем уикенде.

Фрэнсис пропустил матч 28-го тура УПЛ против киевской Оболони. Он был переведен в юношескую команду ЛНЗ (U-19) за неудовлетворительную игру против луганской в ​​27 туре чемпионата.

В текущем сезоне Момо провел 25 матчей за ЛНЗ во всех турнирах, отличился 3 голами и 1 ассистом.

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ЛНЗ Черкассы Роман Григорчук Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Фрэнсис Момо
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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