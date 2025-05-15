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Кубок Италии
15 мая 2025, 10:59 | Обновлено 15 мая 2025, 11:03
129
0

«Мы разочарованы». Консейсау объяснил фиаско Милана в финале Кубка Италии

Милан минимально уступил Болонье

15 мая 2025, 10:59 | Обновлено 15 мая 2025, 11:03
129
0
«Мы разочарованы». Консейсау объяснил фиаско Милана в финале Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау поделился эмоциями после финального матча Кубка Италии, где его команда минимально уступила «Болонье» (0:1).

Первый тайм был равным, и очень важно было забить первым. Во втором мы могли сделать больше. Следует отдать должное сопернику, но после их гола мы играли слабо. Мы должны были проявить большее.

Впереди матч с «Ромой», и мы сосредоточимся на Серии А. Это больно для наших болельщиков и разочаровывает всех нас, но в таких финалах именно детали решают результат.

Я остался верен своей подготовке к матчу. Мы понимаем, что не сработало – это тоже часть футбола. В первом тайме было еще неплохо, но дальше мы точно могли сыграть лучше. Мы разочарованы — мы не использовали свой шанс на титул», – сказал специалист.

На нашем сайте доступен обзор финального матча Кубка Италии, где Милан минимально уступил Болонье.

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Сержиу Консейсау Милан Болонья Кубок Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Fantacalcio Pazzi di Fanta
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