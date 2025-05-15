«Мы разочарованы». Консейсау объяснил фиаско Милана в финале Кубка Италии

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау поделился эмоциями после финального матча Кубка Италии, где его команда минимально уступила «Болонье» (0:1).

Первый тайм был равным, и очень важно было забить первым. Во втором мы могли сделать больше. Следует отдать должное сопернику, но после их гола мы играли слабо. Мы должны были проявить большее.

Впереди матч с «Ромой», и мы сосредоточимся на Серии А. Это больно для наших болельщиков и разочаровывает всех нас, но в таких финалах именно детали решают результат.

Я остался верен своей подготовке к матчу. Мы понимаем, что не сработало – это тоже часть футбола. В первом тайме было еще неплохо, но дальше мы точно могли сыграть лучше. Мы разочарованы — мы не использовали свой шанс на титул», – сказал специалист.

На нашем сайте доступен обзор финального матча Кубка Италии, где Милан минимально уступил Болонье.