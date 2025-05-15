«Мы разочарованы». Консейсау объяснил фиаско Милана в финале Кубка Италии
Милан минимально уступил Болонье
Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау поделился эмоциями после финального матча Кубка Италии, где его команда минимально уступила «Болонье» (0:1).
Первый тайм был равным, и очень важно было забить первым. Во втором мы могли сделать больше. Следует отдать должное сопернику, но после их гола мы играли слабо. Мы должны были проявить большее.
Впереди матч с «Ромой», и мы сосредоточимся на Серии А. Это больно для наших болельщиков и разочаровывает всех нас, но в таких финалах именно детали решают результат.
Я остался верен своей подготовке к матчу. Мы понимаем, что не сработало – это тоже часть футбола. В первом тайме было еще неплохо, но дальше мы точно могли сыграть лучше. Мы разочарованы — мы не использовали свой шанс на титул», – сказал специалист.
На нашем сайте доступен обзор финального матча Кубка Италии, где Милан минимально уступил Болонье.
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