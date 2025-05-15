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  4. Артем МИЛЕВСКИЙ: «Я не понял Шовковского. В мое время такого не было»
Украина. Премьер лига
15 мая 2025, 12:16 |
1779
2

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Я не понял Шовковского. В мое время такого не было»

Бывший нападающий киевского «Динамо» считает, что не стоило менять лидеров

15 мая 2025, 12:16 |
1779
2
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Я не понял Шовковского. В мое время такого не было»
Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский объяснил, почему столичному клубу не удалось удержать преимущество в проигранном финале Кубка Украины против донецкого «Шахтера» – 1:1, 6:5 по пенальти:

«В мое время никто бы не поменял лидеров команды в такой важной игре, как бы тяжело ни было - ни Белькевича, ни Хацкевича, ни Ринкона, ни Шацких, ни Реброва. А тут заменили Ярмоленко, Буяльского, Шапаренко. Я немного не понял решение Шовковского. Лидеров ни в коем случае нельзя менять, потому что соперники их боятся».

Андрей Ярмоленко и Виталий Буяльский были заменены на 81-й минуте игры, а Николай Шапаренко ушел с поля еще раньше - за 7 минут до этого.

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Артем Милевский Александр Шовковский Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 2
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SosokDayany
Ага , і пох ,що Ярмола вже ледве ноги волочив)) Міля , іди проспись .
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+4
Alexander Киев
Міля наступний тренер ДНА!
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0
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