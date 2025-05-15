Артем МИЛЕВСКИЙ: «Я не понял Шовковского. В мое время такого не было»

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский объяснил, почему столичному клубу не удалось удержать преимущество в проигранном финале Кубка Украины против донецкого «Шахтера» – 1:1, 6:5 по пенальти:

«В мое время никто бы не поменял лидеров команды в такой важной игре, как бы тяжело ни было - ни Белькевича, ни Хацкевича, ни Ринкона, ни Шацких, ни Реброва. А тут заменили Ярмоленко, Буяльского, Шапаренко. Я немного не понял решение Шовковского. Лидеров ни в коем случае нельзя менять, потому что соперники их боятся».

Андрей Ярмоленко и Виталий Буяльский были заменены на 81-й минуте игры, а Николай Шапаренко ушел с поля еще раньше - за 7 минут до этого.