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  4. «Конечно, что он». Милевский назвал лучшего игрока финала Кубка Украины
Украина. Премьер лига
15 мая 2025, 10:55 |
1628
1

«Конечно, что он». Милевский назвал лучшего игрока финала Кубка Украины

Артем отметил Андрея Ярмоленко

15 мая 2025, 10:55 |
1628
1
«Конечно, что он». Милевский назвал лучшего игрока финала Кубка Украины
Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский назвал лучшего игрока финала Кубка Украины, в котором донецкий «Шахтер» обыграл столичный клуб – 1:1, 6:5 по пенальти:

«Конечно, это Ярмоленко. Он забил седьмой гол «Шахтеру» в своей карьере. У меня восемь мячей «горнякам», поэтому пожелаю Андрюхе побить мой рекорд. Я очень за него рад, что он забивает в таких важных матчах. Он провел очень хорошую игру и, пользуясь случаем, передаю ему большой привет.

В Шахтере мне очень сильно понравился «30-й» номер Алиссон, а также Элиас, за которого заплатили 17 миллионов. Это значит, что Дарио Срна и ребята знают, кого покупать. Они родили гол просто из ничего. Значит, деньги выброшены не на ветер».

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Артем Милевский Дарио Срна Кауан Элиас Алиссон Сантана Андрей Ярмоленко
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Ярмола - мужик.  Как и Пушич, который протянул ему руку после замены.
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