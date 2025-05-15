«Конечно, что он». Милевский назвал лучшего игрока финала Кубка Украины

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский назвал лучшего игрока финала Кубка Украины, в котором донецкий «Шахтер» обыграл столичный клуб – 1:1, 6:5 по пенальти:

«Конечно, это Ярмоленко. Он забил седьмой гол «Шахтеру» в своей карьере. У меня восемь мячей «горнякам», поэтому пожелаю Андрюхе побить мой рекорд. Я очень за него рад, что он забивает в таких важных матчах. Он провел очень хорошую игру и, пользуясь случаем, передаю ему большой привет.

В Шахтере мне очень сильно понравился «30-й» номер Алиссон, а также Элиас, за которого заплатили 17 миллионов. Это значит, что Дарио Срна и ребята знают, кого покупать. Они родили гол просто из ничего. Значит, деньги выброшены не на ветер».