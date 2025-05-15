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Кубок Украины
15 мая 2025, 10:15 |
1420
0

ВИДЕО. Реакция Ярмоленко и Бондаря после финала Кубка Украины

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15 мая 2025, 10:15 |
1420
0
ВИДЕО. Реакция Ярмоленко и Бондаря после финала Кубка Украины
Коллаж Sport.ua

14 мая в 18:30 прошел финальный матч Кубка Украины 2024/25. Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» играли на центральном стадионе в Житомире. Главным арбитром поединка работал Николай Балакин из Киевской области.

Забив гол в раздевалку на 43-й минуте, Андрей Ярмоленко открыл счет в финале для Динамо (1:0). На 64-й минуте Кауан Элиас с передачи Алиссона Сантаны сравнял счет для горняков (1:1).

Все решилось в серии пенальти, где больше повезло горнякам (пен. 6:5). Решающий пенальти не забил Александр Караваев. Шахтер как победитель Кубка получил право выступать в квалификации Лиги Европы.

Вашему вниманию послематчевые комментарии игроков команд Андрея Ярмоленко и Валерия Бондаря.

ВИДЕО. Реакция Ярмоленко и Бондаря после финала Кубка Украины

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Дмитрий Вус Источник: YouTube
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