Шахтер не заслужил, а Шовковский как Саутгейт. 16 выводов после финала КУ

12 ударов в створ в исполнении команды в топ-матче – это очень много. 12 на два коллектива – просто нормально. Но 12 ударов вообще, то есть и в створ, и мимо, и заблокированных... это финал Кубка Украины. Хочу ли я критиковать поединок за низкую зрелищность? Да. Буду ли я это делать? Нет. Потому что матч, пусть и не был богатым на события, оказался щедрым на моменты из разряда «а поговорить?». То есть действительно есть, что обсудить и о чем поспорить. Не уверен насчет того, что получил большое удовольствие от просмотра (хотя Шовковский говорит, что получил, а кто я такой, чтобы спорить с тренером команды-чемпионки УПЛ?), но я точно не хотел переключиться на другой канал и не пожалел о решении сесть за просмотр поединка. Как по мне, для избалованного безумными во всех смыслах поединками в ЛЧ и топ-лигах зрителя это некое признание того, что украинский футбол – вполне подходящий для просмотра. И это круто, потому что на улице все еще война, а мы до сих пор создаем неплохой продукт.

1. Трудно выходить играть за право выступать в ЛЕ после многих лет выступлений в ЛЧ. Мы все можем хоть 100 раз подряд сказать себе и друг другу, что Кубок Украины – прямо-таки крутой и важный трофей, но вот после победы в финале Срна выходит к прессе и проговаривает уже в третьем предложении, что это шанс зацепиться за ЛЕ. Если он настолько открыт в разговоре со СМИ, то представьте, насколько внутри клуба все всё понимают: руководство хочет в первую очередь не трофей, а билет во второй по статусу турнир Европы. Хочет. Но вот, например, есть Матвиенко, который каждый год играет в ЛЧ: что тренер должен сказать ему, чтобы тот вышел биться за путевку в ЛЕ? Трудный вопрос, не так ли? Пушич каких-то особых слов не нашел, поэтому «Динамо» выглядело чуть более заряженным, подтверждение – тонна нарушений в исполнении команды на старте второго тайма. Мы к этому еще вернемся.

2. Одни выходили что-то получить, другие – не потерять. Насчет «Шахтера» и «получить» понятно. «Динамо» же уже (почти) чемпион Украины, еще и без поражений на внутренней арене уже больше года – команда выходила на поле с целью, прежде всего, не допустить, чтобы концовка сезона была смазанной. Это несколько иной подход и другая позиция. Если кто-то и должен был что-то доказывать, то именно «Шахтер». А что мы получили? Первый тайм с одним опасным моментом на 2 команды, он же – гол. Есть претензии к обоим коллективам, но инертность «Динамо» я еще более-менее понимаю и принимаю. Однако почему «Шахтер» не выглядел если не хищным, то хотя бы голодным? Вопросик.

3. Стартовые планы игры без мяча обеих команд сработали. Надо отдать должное тренерам. Если выбирать, чей план был лучше и кто чувствовал себя более комфортно, то это «Динамо». Без мяча команда садилась в стандартный средний блок 4-4-2, пройти который становилось ну просто невозможно трудной задачей для «Шахтера». «Горняки» без мяча прессинговали соперника до вратаря – а «Динамо» стабильно реагировало как-то вроде «ну ок» и пасовало под вынос круглого далеко-далеко Нещерету. Одни страдали на мяче из-за отсутствия идей, как его дотолкать хотя бы до последней трети поля, а другие не страдали – просто пуляли его куда-то вперед. Я не знаю, что лучше – мучиться или даже не пытаться владеть – но и то, и другое является следствием качественной игры соперника без мяча. Обороняться украинские топы умеют.

Getty Images/Global Images Ukraine.

4. Ярмоленко при такой игре не был нужен на поле. Я знаю, что он забил гол. И я понимаю, что это уже либо частично, либо даже полностью окупает решение Шовковского выпустить его в стартовом составе. Но вот давайте просто представим, что Андрей не забил гол. Тогда что он делал на поле весь первый тайм? Сидел «под мостом»: смотрел, как Нещерет пуляет мяч за спины защитникам «Шахтера». А еще большой промежуток времени бегал за круглым, потому что владения у «горняков» было немало. Вот это точно футбол для Ярмоленко? Вы уверены? Он быстро устает, он не выигрывает верховую борьбу, лучшие для него ситуации на поле – когда команда атакует медленно. Потому что он круто работает с мячом и очень умный. Круто, что забил, очень мастерски отыскал позицию а-ля Мюллер в штрафной площадке соперника. Но выпускать Андрея в старте на матч с таким сценарием – просто неуместно.

А что вообще не так с Волошиным? Парень от 7+6 в чемпионате в прошлом сезоне пришел к 0+2 в нынешнем, хотя команда прибавила. Вроде бы как надо идти куда-то в аренду... Ну и вот смотрите, какая ситуация была у Шовковского: он либо выпускает способного отдать ассист или забить гол Ярмоленко играть «под мостом», либо ставит на Караваева или Волошина, которые, как показывает сезон, не могут забивать вообще. Это как ситуация вин-вин, только наоборот – луз-луз. Хорошего решения просто не было. Тренер доверился опытному. Можно осторожно критиковать наставника, но первопричина проблемы – неукомплектованность позиции. Там нет не то что крутой – даже просто подходящей опции. Не было бы Ярмоленко «под мостом», если бы было приобретение на правый фланг атаки.

5. Легионеры «Шахтера» – нехайлайтные. И нет, я не считаю, что они плохие. Но бывают разные бразильцы. Есть, например, бразилец Гимараэш из «Ньюкасла» и бразилец Неймар. Крутые оба, но они просто разные – первый очень эффективный и достаточно техничный, чтобы делать разницу на мяче; второй очень техничный и может обыграть 3-4-х соперников на малом клочке поля. Это не одно и то же. Мы привыкли, что бразильцы «Шахтера» – это чаще кто-то ближе к Неймару. Однако эта сборка – это Гимараэш на Гимараэше. Они могут быть крутыми и эффективными в эпизоде и сделать разницу (таким и получился гол), но ни один из них в соло не пройдет нескольких оппонентов. По крайней мере в топ-матче. Поэтому «Динамо» было легко защищаться позиционно: отлаженной игры с мячом у «Шахтера» просто нет, а его бразильцы не могут создать гол из ничего. Может, они и крутые, но без тренерских установок забивать много не будут. Поэтому самые техничные действия на трети поля «Динамо» в первые 60 минут – это когда Нещерет решил понабивать мяч от скуки. Набил 5 раз – мощный перформанс.

6. Никто не заслужил забить до перерыва. Вот я вам рассказал выше об оборонительных планах команд. А что в атаке? У «Шахтера» – ничего, просто ноль. Иногда удавалось выходить на прострелы, но несколько раз за 45 минут – это мало, еще и все шли в переполненную футболистами «Динамо» штрафную зону – шансы забить были мизерные. Киевляне же пытались нагружать работой центральных защитников соперника. Например, Ярмоленко намеренно моментами играл максимально вертикально – принимал и пасовал или на Ваната в борьбу, или за спины, опять же на Ваната. То есть какая-то идея и была, но ставка на единственного нападающего и/или на ошибку кого-то из центральных защитников – ну такое. Это могло сработать, но, во-первых, не сработало, а во-вторых – это как-то совсем мало как для чемпиона Украины. Поэтому 0:0 в первом тайме – то, что доктор прописал. Но произошло по-другому.

УАФ

7. «Динамо» забило очень простой мяч. Помню, я смотрел матчи «Интера» против «Барселоны» и «Баварии». И вот там испанцы и немцы время от времени быстро меняли фланг атаки, чтобы соперник «раздергивался» из-за движения туда-сюда и в его обороне появились дыры. «Байер» так вообще благодаря этому приему с двумя-тремя быстрыми сменами флангов атаки подряд Бундеслигу выиграл... Так вот, «Динамо» пошло дальше и забило такой же по сути гол без смены фланга атаки. Я честно не знаю, как оборону «Шахтера» так «раздергала» простая атака соперника по бровке, но в решающий момент после прострела в штрафной «горняков» было 3 (три!) свободных футболиста «Динамо». Хорошо, я еще понимаю Ярмоленко: он стартовал с центра, поэтому его потерял крайний защитник. А другие? Вот вы говорите, что нужен опорник. Нужен. Но ни один опорник не закроет аж 3-х свободных футболистов в его штрафной зоне. Другая идея: надо учить игроков смотреть не только на мяч во время прострелов. Еще можно на соперника. Хотя бы иногда. Хотя бы кому-то. Конкретно этот пропущенный – позор. Если бы такой пропустил «Интер» в плей-офф ЛЧ, то Индзаги просто подозвал бы к себе футболистов и увел бы их с поля.

8. Тренеры придумали, как не проиграть, но не как выиграть. Поэтому мы и имели скучные отрезки при счете 0:0 и 1:1, потому что оборонительный план есть, а план атаки... А кому оно надо, да? Это не «играли на ничью», но это точно «не пытались победить». И это нормальный такой план, если ты аутсайдер и играешь против топа. Даже в Кубке Украины, потому что дотянешь до пенальти – будешь иметь шанс. Так играло «Полесье» все время овертаймов против «Шахтера» в полуфинале, например. А здесь, представьте себе, две лучших команды Украины играют так с первой до последней минуты.



9. Ни «Шахтер», ни «Динамо» не заслужили выиграть этот трофей. Кубок Украины – это что-то, что надо... ну, выигрывать, а не оборонять и защищать. А команды занимались именно этим. Честно: в какой-то момент я начал болеть против обеих. Было желание, чтобы во время серии пенальти команды выполнили по 5, 10, 110 ударов, а потом, через несколько часов, распилили бы этот кубок на двоих, чтобы целый не достался никому. Или чтобы просто разошлись и вручили его, например, «Буковине», потому что та аж до полуфинала дошла, к ней точно нет вопросов и претензий, она крутая. Если в финале ни одна из команд не идет за победой, то разве хоть одна из них достойна выиграть? Себе ответ на этот вопрос я дал.

УАФ

10. Иногда хочется, чтобы судей выбирали по психологическим портретам. Вот этот, например, спокойный и легко принимает трудные решения – будет первым лайнсменом. А вот тот почти такой же – будет вторым. О главном скажу в следующем абзаце, не переживайте, а этот – о боковых. Атака «Динамо» в первом тайме, будто более-менее очевидный офсайд – рефери дает доиграть эпизод до конца. Атака «Шахтера» в том же тайме, офсайд гораздо менее очевиден в динамике – арбитр сразу поднимает флажок. И нет, я не думаю, что кого-то засудили – просто боковые оказались вот настолько разными. Один страхуется, другой – нет. Иногда бывают матчи, где вот так, но выглядит оно негармонично и странно. Здесь я не имею к кому-то претензий, но было бы круто, если бы все судьи на поле и возле него были «на одной волне», а не вот так.

11. Судья провел хороший матч. Не давал карточки в первом тайме – показал футболистам, что позволит играть, но драк и жестких стыков смог избежать. Теперь к спорным эпизодам. На месте рефери я бы удалял Ваната, потому что форвард идет на фол без попытки сыграть в мяч через несколько секунд после уже полученной желтой за агрессию – все, он не понимает предупреждений и опасен для других футболистов на поле. Однако спрашиваем у себя: а показал бы за это рефери желтую на первых минутах матча? Нет. Потому что можно драться-бороться, он сам это неоднократно демонстрировал своими действиями. Поэтому имел право не удалять, вторая желтая за такой фол – это 50 на 50. Тогда невозможно сказать, что рефери неправ.

Пенальти на Волошине? Я бы также ставил. Но это последние минуты, а судья уже не стал удалять Ваната за более очевидный толчок в спину – его бы не понял вообще никто, если бы он свистнул здесь. Поэтому если на Ванате не красная, то и здесь не пенальти. Эпизод точно не из категории «настолько явное нарушение, что надо назначать 11-метровый, который определит судьбу трофея». В матче, где была необходимость принимать трудные решения, рефери их принял, причем в обоих случаях всем видом сразу показывал, что уверен в своей правоте. И явных ошибок избежал. Тогда какие претензии к господину Балакину?

УАФ

12. «Шахтер» реализовал свой единственный момент за час с лишним игры. Круто, когда настолько бережно относишься к своим шансам, но в другом топ-матче ты единственный свой опасный подход к воротам оппонента не конвертируешь в гол – и уступишь, потому что атака не создает моменты. После перерыва «Шахтер», которому было необходимо отыгрываться, за 20 минут не организовал вообще ничего в позиционном нападении. 0 шансов. Единственный его гол – это быстрая атака после перехвата. Хотя не то чтобы очень быстрая. Однако Шовковский вообще назвал это контратакой после игры, так что... Ну хорошо, быстрая атака. Алиссон выполнил очень крутой пас, Элиас оказался там, где надо, и использовал момент. Вот такое могут эти бразильцы, когда не надо обыгрывать 2-3-х соперников подряд. Будущему тренеру «Шахтера» нужно создать условия, чтобы они оказывались в таких ситуациях чаще, чем раз в 120 минут.

13. Шовковский провалил свою работу в перерыве: стало хуже. Во-первых, полностью умерла контригра. Не то чтобы она вообще была, но после перерыва «Динамо» бросило даже попытки куда-то там убежать. То есть идею «давайте попробуем забить второй, для этого делайте вот так...» тренер подопечным в антракте не забросил. Во-вторых, Шовковский «перекачал» команду в раздевалке. Футболисты вышли и начали бить оппонентов по ногам. И вот честно, я бы на 100% их понял, если бы «Шахтер» поднял темп игры: тогда была бы необходимость фолить, чтобы ее замедлить. Но никто ничего не поднимал. Это был тот же «Шахтер», что и до перерыва. Но Ванат и Ярмоленко пошли рубить. Да и не только они. Для нападающего это могло закончиться удалением. Круто, что Шовковский после второго фола Ваната подозвал его и успокоил, но ведь не пришлось бы, если бы он сделал это уже в перерыве. Или была установка «больше страсти!», или просто не было слов «все хорошо, сохраняйте спокойствие». Неважно. Главное: футболисты как-то накрутились, а после этого допустили несколько ошибок и пропустили. Этого можно было избежать.

14. Саутгейт бы аплодировал Шовковскому стоя, если бы присутствовал на трибунах. Английская сборная с этим специалистом играла, мягко говоря, в не самый привлекательный футбол. Почему? Помимо прочего, из-за отказа от переходных фаз. Вообще. Идеальный матч Саутгейта – тот, где оппоненты вовсе не контратакуют, а его собственные футболисты делают это только в случае, если вырисовывается просто безумно перспективная контратака. То есть это постоянный обмен позиционными атаками – гандбол или баскетбол. Что сделал Шовковский? То же самое. «Динамо» не пыталось куда-то убежать, но почти идеально избегало контратак на свои ворота. Мне кажется, атак на скорости команды провели на двоих меньше, чем у меня пальцев на одной руке. Мы видели в ЛЧ, что «Шахтер» может играть на встречных курсах, поэтому спонсор такого футбола – именно «Динамо». Я полностью понимаю мотивы Шовковского, потому что в игре без пространства «горняки» гораздо менее опасны, чем с ним, но согласитесь, что было странно и неожиданно включить украинское классическое – и в итоге посмотреть на типичный поединок английской сборной Саутгейта.

УАФ

15. Возможно, наше падение в рейтинге стран УЕФА – это не только негатив. Потому что теперь мы имеем действительно важный Кубок Украины. Вот раньше было 2 путевки в ЛЧ через чемпионат, поэтому что «Динамо», что «Шахтер» были больше заинтересованы побеждать в лиге, чем в КУ. Поэтому регулярно один из двух вылетал рано от какого-то андердога – и другой выигрывал трофей без конкуренции вообще. Теперь только 1 билет в ЛЧ и 1 место в ЛЕ – если не выиграешь УПЛ и не добудешь КУ, то окажешься аж в ЛК, а это имиджевые и, что даже весомее, денежные потери. Поэтому несколько следующих лет мы будем видеть максимально мотивированных украинских грандов в этом турнире, а не откровенно вторые составы и безразличное отношение. За этим будет интересно следить и наблюдать. В первый год после изменений мы получили вот такой финал – с серией пенальти (аж 11 точных ударов!) и искренней радостью победителей после финального свистка. Вполне вероятно, через год будет не менее увлекательно.

16. Матч показал, какой из тренеров не справляется. И это Пушич. Его главная задача в клубе – сделать так, чтобы бразильцы делали результат. Как это было раньше. То есть главный приоритет – атака, не оборона. Именно в атаку вкладывается больше всего президент клуба. И что имеем? Элиас и Алиссон делают гол на двоих, и то – после ошибки «Динамо» на своей половине поля. Все остальное время команда не может создать для своих бразильцев не то что момент – просто ситуацию один на один с защитником. То есть здесь провал. И на эмоциях побеждать стабильно также не получится, потому что эмоции нет: «Шахтер» выглядел более инертным, чем «Динамо», хотя ему была победа нужнее. Нет смысла держать Пушича, потому что он ограничивает потенциал состава. В случае Шовковского наоборот: его ограничивает потенциал состава. Здесь и Ярмоленко «под мостом», и отказ от замены Ваната после второго фола, и Кабаев, и некоторые из защитников... Мы просто не имеем возможности понять, насколько хорош Шовковский, потому что он уже выжимает чуть ли не максимум из того материала, который имеет. А вдруг может больше? Мы не знаем. Потому что Суркис.