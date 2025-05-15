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  4. Матвиенко одним словом отреагировал на незабитый пенальти Элиаса
Кубок Украины
15 мая 2025, 11:53 |
517
0

Матвиенко одним словом отреагировал на незабитый пенальти Элиаса

Капитан «Шахтера» назвал бразильца пижоном

15 мая 2025, 11:53 |
517
0
Матвиенко одним словом отреагировал на незабитый пенальти Элиаса
ФК Шахтер. Николай Матвиенко

14 мая в 18:30 состоялся финальный матч Кубка Украины 2024/25.

Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» играли на центральном стадионе в Житомире. Победу в серии пенальти одержали «горняки» (1:1, 6:5).

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После поединка защитник «горняков» Николай Матвиенко отреагировал на незабитый пенальти в серии своего партнера по команде Кауана Элиаса:

«Пижон».

Далее центрбек добавил: «Когда просто не забиваешь, такое случается. Но когда делаешь паузу, стоишь, кривляешься, то уже другое дело».

Интересно, что после того, как Элиас не реализовал пенальти, он получил шанс во второй раз пробить одиннадцатиметровый, и на этот раз не промахнулся.

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Николай Матвиенко Кауан Элиас серия пенальти
Дмитрий Вус Источник: ФК Шахтер Донецк
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