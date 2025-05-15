Матвиенко одним словом отреагировал на незабитый пенальти Элиаса

14 мая в 18:30 состоялся финальный матч Кубка Украины 2024/25.

Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» играли на центральном стадионе в Житомире. Победу в серии пенальти одержали «горняки» (1:1, 6:5).

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После поединка защитник «горняков» Николай Матвиенко отреагировал на незабитый пенальти в серии своего партнера по команде Кауана Элиаса:

«Пижон».

Далее центрбек добавил: «Когда просто не забиваешь, такое случается. Но когда делаешь паузу, стоишь, кривляешься, то уже другое дело».

Интересно, что после того, как Элиас не реализовал пенальти, он получил шанс во второй раз пробить одиннадцатиметровый, и на этот раз не промахнулся.