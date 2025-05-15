14 мая в 18:30 прошел финальный матч Кубка Украины 2024/25. Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» играли на центральном стадионе в Житомире. Главным арбитром поединка работал Николай Балакин из Киевской области.

Забив гол в раздевалку на 43-й минуте, Андрей Ярмоленко открыл счет в финале для Динамо (1:0). На 64-й минуте Кауан Элиас с передачи Алиссона Сантаны сравнял счет для горняков (1:1).

Все решилось в серии пенальти, где больше повезло горнякам (пен. 6:5). Решающий пенальти не забил Александр Караваев. Шахтер как победитель Кубка получил право выступать в квалификации Лиги Европы.

Вашему вниманию послематчевые комментарии главных тренеров команд Марино Пушича и Александра Шовковского.

ВИДЕО. Реакция Шовковского и Пушича после серии пенальти в финале Кубка