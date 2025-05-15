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  4. Экс-арбитр ФИФА: «Арбитр должен был наказать Ваната вторым предупреждением»
Кубок Украины
15 мая 2025, 09:18 |
788
5

Экс-арбитр ФИФА: «Арбитр должен был наказать Ваната вторым предупреждением»

Мирослав Ступар прокомментировал работу рефери в Классическом

15 мая 2025, 09:18 |
788
5
Экс-арбитр ФИФА: «Арбитр должен был наказать Ваната вторым предупреждением»
УПЛ

Бывший рефери ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил действия судейской бригады в финале Кубка Украины между отечественными грандами – «Шахтером» и «Динамо»:

– По большому счету арбитр Балакин не испортил игру. До перерыва он, как говорится, высоко поднял планку и в водовороте борьбы не разбрасывался желтыми карточками. Он пытался гасить страсти замечаниями и обошлось только одним предупреждением – легионеру «горняков» Эгиналду.

В похожей манере Балакин старался выполнять свои обязанности и во втором тайме. И к нему вообще не было бы претензий, если бы не игровые эпизоды на 53 и 54 минутах. Сначала дончанин Марлон и киевлянин Ванат начали выяснять отношения и справедливо были наказаны предупреждениями. Но стоило возобновиться игре, как Ванат почему-то толкнул бразильца в спину. Очевидная вторая желтая карточка и автоматическое удаление динамовца с поля.

Сложно сказать почему опытный Балакин проигнорировал это нарушение, к его счастью «Шахтер» в послематчевой серии пенальти таки склонил чаши весов в свою сторону, иначе арбитр не избежал бы серьезных обструкций со стороны «горняков».

Ранее главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию после победы в финале Кубка Украины над «Динамо».

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Мирослав Ступар судейство инсайд Владислав Ванат удаление (красная карточка) Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Николай Балакин
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Gargantua81
а толчок в спину Волошина и пенальти?
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+1
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Ukraine
100%
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0
FunnyCat_____
Арбитр должен был дать пенку в ворота шахтера
Но видимо получил указание хоть в кубке уже чтобы шахтёр почувствовал что такое старое доброе судейство « подонецки»
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-1
Battersea
101%!
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-1
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