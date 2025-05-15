Экс-арбитр ФИФА: «Арбитр должен был наказать Ваната вторым предупреждением»

Бывший рефери ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил действия судейской бригады в финале Кубка Украины между отечественными грандами – «Шахтером» и «Динамо»:

– По большому счету арбитр Балакин не испортил игру. До перерыва он, как говорится, высоко поднял планку и в водовороте борьбы не разбрасывался желтыми карточками. Он пытался гасить страсти замечаниями и обошлось только одним предупреждением – легионеру «горняков» Эгиналду.

В похожей манере Балакин старался выполнять свои обязанности и во втором тайме. И к нему вообще не было бы претензий, если бы не игровые эпизоды на 53 и 54 минутах. Сначала дончанин Марлон и киевлянин Ванат начали выяснять отношения и справедливо были наказаны предупреждениями. Но стоило возобновиться игре, как Ванат почему-то толкнул бразильца в спину. Очевидная вторая желтая карточка и автоматическое удаление динамовца с поля.

Сложно сказать почему опытный Балакин проигнорировал это нарушение, к его счастью «Шахтер» в послематчевой серии пенальти таки склонил чаши весов в свою сторону, иначе арбитр не избежал бы серьезных обструкций со стороны «горняков».

Ранее главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию после победы в финале Кубка Украины над «Динамо».