Экс-арбитр ФИФА: «Арбитр должен был наказать Ваната вторым предупреждением»
Мирослав Ступар прокомментировал работу рефери в Классическом
Бывший рефери ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил действия судейской бригады в финале Кубка Украины между отечественными грандами – «Шахтером» и «Динамо»:
– По большому счету арбитр Балакин не испортил игру. До перерыва он, как говорится, высоко поднял планку и в водовороте борьбы не разбрасывался желтыми карточками. Он пытался гасить страсти замечаниями и обошлось только одним предупреждением – легионеру «горняков» Эгиналду.
В похожей манере Балакин старался выполнять свои обязанности и во втором тайме. И к нему вообще не было бы претензий, если бы не игровые эпизоды на 53 и 54 минутах. Сначала дончанин Марлон и киевлянин Ванат начали выяснять отношения и справедливо были наказаны предупреждениями. Но стоило возобновиться игре, как Ванат почему-то толкнул бразильца в спину. Очевидная вторая желтая карточка и автоматическое удаление динамовца с поля.
Сложно сказать почему опытный Балакин проигнорировал это нарушение, к его счастью «Шахтер» в послематчевой серии пенальти таки склонил чаши весов в свою сторону, иначе арбитр не избежал бы серьезных обструкций со стороны «горняков».
Ранее главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию после победы в финале Кубка Украины над «Динамо».
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