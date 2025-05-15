Никогда такого не видел. Анчелотти – об игре с Мальоркой и травме Лунина

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Мальоркой» (2:1) в матче 36-го тура Ла Лиги:

«Игра началась не очень удачно, но после этого команда играла очень хорошо во всех отношениях. Они не сдались, несмотря на трудности. Иметь 12 травмированных игроков - это довольно редкое явление, и нам удалось компенсировать потерю некоторых очень важных игроков благодаря хорошему коллективному настрою. Я никогда не видел, чтобы команда била по воротам 40 раз, как мы сегодня. Мы хорошо действовали в атаке. Нам было немного тяжелее, потому что у нас не было сильного нападающего. В таких матчах нужно больше выкладываться, чтобы победить. Но слабость была не впереди. Мы пропустили слишком много голов в этом сезоне по многим причинам. Прежде всего, нам не хватало четырех или пяти защитников на протяжении большей части сезона.

Каждый раз, когда я сижу на скамейке запасных на «Бернабеу», это всегда что-то особенное. Это был особенный вечер, как и все остальные Команда сегодня была потрясающей. Мы приложили чрезвычайные усилия. Если бы мы делали это в каждой игре, сезон мог бы быть еще лучше.

Мы хотим выполнять свою работу, а именно выигрывать следующие матчи, а там посмотрим, что будет дальше. Нашей задачей сегодня было не отдать победу в лиге «Барселоне». Им придется победить в своем матче. В футболе может произойти все, что угодно. Если они выиграют, мы их поздравим, а если нет, то будем продолжать борьбу.

В день, когда я покину «Реал» Мадрид, я уйду со спокойной душой, потому что я сделал все, что мог сделать. Я прекрасно провел время. Футбол не заканчивается, и я надеюсь, что мои команды будут бороться за победу до последней секунды, как мы всегда делали здесь.

Управление группой было довольно простым. На личном уровне вообще не было никаких проблем. Все игроки проявляли ко мне необходимое уважение. Проблемы, которые у нас были, возникли не по этой причине. Не из-за плохого менеджмента, не из-за какой-то другой ерунды. Нам не хватало баланса на поле, и мы сильно пострадали от травм, и мы не смогли исправить ситуацию, как это было в прошлом сезоне.

Кто вернется на следующий матч? Тчуамени точно. Под вопросом Винисиус, Васкес, Браим и Лунин, который вчера получил травму и может восстановиться. Надеюсь, мы сможем вернуть четверых из них».