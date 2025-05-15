14 мая в 18:30 состоялся финальный матч Кубка Украины 2024/25.

Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» играли на центральном стадионе в Житомире. Победу в серии пенальти одержали «горняки» (1:1, 6:5).

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Во время поединка болельщики донецкого «Шахтера» на трибунах решили проявить свой патриотизм и сжечь флаг так называемой днр.

ВИДЕО. Фанаты Шахтера во время финала Кубка Украины сожгли флаг днр