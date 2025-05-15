Украина. Премьер лига15 мая 2025, 10:44 | Обновлено 15 мая 2025, 11:10
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ВИДЕО. Фанаты Шахтера во время финала Кубка Украины сожгли флаг днр
Болельщики горняков разобрались с тряпкой
15 мая 2025, 10:44 | Обновлено 15 мая 2025, 11:10
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14 мая в 18:30 состоялся финальный матч Кубка Украины 2024/25.
Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» играли на центральном стадионе в Житомире. Победу в серии пенальти одержали «горняки» (1:1, 6:5).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Во время поединка болельщики донецкого «Шахтера» на трибунах решили проявить свой патриотизм и сжечь флаг так называемой днр.
ВИДЕО. Фанаты Шахтера во время финала Кубка Украины сожгли флаг днр
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