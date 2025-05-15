Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Фанаты Шахтера во время финала Кубка Украины сожгли флаг днр
Украина. Премьер лига
15 мая 2025, 10:44 | Обновлено 15 мая 2025, 11:10
235
0

ВИДЕО. Фанаты Шахтера во время финала Кубка Украины сожгли флаг днр

Болельщики горняков разобрались с тряпкой

15 мая 2025, 10:44 | Обновлено 15 мая 2025, 11:10
235
0
ВИДЕО. Фанаты Шахтера во время финала Кубка Украины сожгли флаг днр
ФК Шахтер

14 мая в 18:30 состоялся финальный матч Кубка Украины 2024/25.

Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» играли на центральном стадионе в Житомире. Победу в серии пенальти одержали «горняки» (1:1, 6:5).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Во время поединка болельщики донецкого «Шахтера» на трибунах решили проявить свой патриотизм и сжечь флаг так называемой днр.

ВИДЕО. Фанаты Шахтера во время финала Кубка Украины сожгли флаг днр

По теме:
«Хоть что-то хорошее за сезон». Фаны – о победе Шахтера в Кубке Украины
«Конечно, что он». Милевский назвал лучшего игрока финала Кубка Украины
ЛЕОНЕНКО: «Фанаты кричали «Ярмола». Почему он не пошел разбираться c ними?»
Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев днр болельщики фанаты зрители
Дмитрий Вус Источник: FootballHub
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо не понимает, что Анчелотти сделал с этим игроком. Хочет встречи
Футбол | 15 мая 2025, 00:14 0
Хаби Алонсо не понимает, что Анчелотти сделал с этим игроком. Хочет встречи
Хаби Алонсо не понимает, что Анчелотти сделал с этим игроком. Хочет встречи

Испанец видит будущее Хесуса Фортеа в мадридском клубе

Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
Футбол | 15 мая 2025, 08:17 6
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал

Украинец готов перейти в «Челси»

Экс-арбитр ФИФА: «Арбитр должен был наказать Ваната вторым предупреждением»
Футбол | 15.05.2025, 09:18
Экс-арбитр ФИФА: «Арбитр должен был наказать Ваната вторым предупреждением»
Экс-арбитр ФИФА: «Арбитр должен был наказать Ваната вторым предупреждением»
«Мы разочарованы». Консейсау объяснил фиаско Милана в финале Кубка Италии
Футбол | 15.05.2025, 10:59
«Мы разочарованы». Консейсау объяснил фиаско Милана в финале Кубка Италии
«Мы разочарованы». Консейсау объяснил фиаско Милана в финале Кубка Италии
Бенфика приняла решение относительно будущего Трубина
Футбол | 14.05.2025, 20:22
Бенфика приняла решение относительно будущего Трубина
Бенфика приняла решение относительно будущего Трубина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона составила список из восьми футболистов, которые не нужны клубу
Барселона составила список из восьми футболистов, которые не нужны клубу
13.05.2025, 19:35 6
Футбол
Бекхэм купил английский клуб и сразу выгнал оттуда 17 футболистов
Бекхэм купил английский клуб и сразу выгнал оттуда 17 футболистов
14.05.2025, 10:02
Футбол
Где смотреть онлайн финал Кубка Украины Шахтер – Динамо
Где смотреть онлайн финал Кубка Украины Шахтер – Динамо
14.05.2025, 05:45
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Звезда бокса? Он трус, постоянно убегает»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Звезда бокса? Он трус, постоянно убегает»
13.05.2025, 08:30
Бокс
В компании Турки Аль-Шейха приняли резонансное решение по Ломаченко
В компании Турки Аль-Шейха приняли резонансное решение по Ломаченко
14.05.2025, 22:05 6
Бокс
Судаков покидает Шахтер. Уже известна зарплата Георгия в новом клубе
Судаков покидает Шахтер. Уже известна зарплата Георгия в новом клубе
13.05.2025, 10:39 29
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он легенда, но уже далеко не тот боксер»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он легенда, но уже далеко не тот боксер»
14.05.2025, 02:10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем