ВИДЕО. 15-й! Награждение Шахтера после победы в Кубке Украины
Горняки торжествовали в турнире
14 мая в 18:30 состоялся финальный матч Кубка Украины 2024/25.
Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» играли на центральном стадионе в Житомире. Победу в серии пенальти одержали «горняки» (1:1, 6:5).
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Выигранный Кубок Украины стал для донецкой команды уже 15-м в истории. Именно «Шахтер» является рекордсменом по количеству данных трофеев, на счету «Динамо» лишь 13 Кубков Украины.
Также Кубок Украины 2025 стал единственным трофеем, который «горняки» выиграли в сезоне 2024/25.
ВИДЕО. 15-й! Награждение Шахтера после победы в Кубке Украины
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