Кубок для Шахтера, вырванная победа Реала, позор Дрогба
Главные новости за 14 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 14 мая.
1. Золотого дубля не будет. Шахтер вырвал у Динамо Кубок Украины
Судьбу финала решила серия пенальти
2А. Бой за кубок и евроарену. Болонья в Риме одолела Милан в Риме
«Болонья» выиграла Кубок Италии
2В. Реал вырвал победу в игре с Мальоркой. Празднование Барселоны отложено
Каталонская команда опережает галактикос на 4 очка
2С. Украинцы без трофея. Трабзонспор опозорился в финале Кубка Турции
«Галатасарай» победил со счетом 3:0
3А. ЧМ по хоккею. Коллапс сборной США, победа Словакии
Команда США имела проблемы в матче с Норвегией
3В. ЧМ по хоккею. Швеция проводит безупречный турнир, победа Дании
Успех двух хозяев чемпионата мира по хоккею
4. Стали известны все полуфиналистки престижного турнира WTA 1000 в Риме
Полуфиналы тысячника в Италии: Чжэн - Гофф, Паолини - Стернс
5. Дрогба отметился позорным поступком по отношению к Украине
Дидье приедет в москву
6. Giro d'Italia 2025. Победителем пятого этапа стал Мадс Педерсен
Датский гонщик возглавляет и генеральную классификацию
7. Успех ХИТа, неистовство Энергии и SkyUp. Результаты 1/4 финала Экстралиги
В двух парах 1/4 финала Экстралиги Украины по футзалу состоялись решающие матчи
8. С кем играют NAVI? Стало известно расписание плей-офф PGL Astana
Матчи начнутся в пятницу, 16 мая
9А. Сборная Украины по регби выиграла все свои матчи, но не сыграет на Евро
Разбираемся, как такое могло произойти
9В. Самое сильное Динамо в истории. 50 лет назад киевляне выиграли Кубок кубков
Sport.ua вспоминает великую команду и первый еврокубковый триумф вместе с его создателями
9С. 10 особенностей триумфального для Динамо розыгрыша Кубка кубков-1974/75
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10. МОКСУНЕН - о Киев Кэпиталз, сборной Финляндии и Кросби на чемпионате мира
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