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15 мая 2025, 08:17 |
916
0

Кубок для Шахтера, вырванная победа Реала, позор Дрогба

Главные новости за 14 мая на Sport.ua

15 мая 2025, 08:17 |
916
0
Кубок для Шахтера, вырванная победа Реала, позор Дрогба
УПЛ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 14 мая.

1. Золотого дубля не будет. Шахтер вырвал у Динамо Кубок Украины
Судьбу финала решила серия пенальти

2А. Бой за кубок и евроарену. Болонья в Риме одолела Милан в Риме
«Болонья» выиграла Кубок Италии

2В. Реал вырвал победу в игре с Мальоркой. Празднование Барселоны отложено
Каталонская команда опережает галактикос на 4 очка

2С. Украинцы без трофея. Трабзонспор опозорился в финале Кубка Турции
«Галатасарай» победил со счетом 3:0

3А. ЧМ по хоккею. Коллапс сборной США, победа Словакии
Команда США имела проблемы в матче с Норвегией

3В. ЧМ по хоккею. Швеция проводит безупречный турнир, победа Дании
Успех двух хозяев чемпионата мира по хоккею

4. Стали известны все полуфиналистки престижного турнира WTA 1000 в Риме
Полуфиналы тысячника в Италии: Чжэн - Гофф, Паолини - Стернс

5. Дрогба отметился позорным поступком по отношению к Украине
Дидье приедет в москву

6. Giro d'Italia 2025. Победителем пятого этапа стал Мадс Педерсен
Датский гонщик возглавляет и генеральную классификацию

7. Успех ХИТа, неистовство Энергии и SkyUp. Результаты 1/4 финала Экстралиги
В двух парах 1/4 финала Экстралиги Украины по футзалу состоялись решающие матчи

8. С кем играют NAVI? Стало известно расписание плей-офф PGL Astana
Матчи начнутся в пятницу, 16 мая

9А. Сборная Украины по регби выиграла все свои матчи, но не сыграет на Евро
Разбираемся, как такое могло произойти

9В. Самое сильное Динамо в истории. 50 лет назад киевляне выиграли Кубок кубков
Sport.ua вспоминает великую команду и первый еврокубковый триумф вместе с его создателями

9С. 10 особенностей триумфального для Динамо розыгрыша Кубка кубков-1974/75
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков выделяет мало упоминаемые события 50-летней давности

10. МОКСУНЕН - о Киев Кэпиталз, сборной Финляндии и Кросби на чемпионате мира
Финский хоккеист дал эксклюзивное интервью Sport.ua

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главные новости
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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