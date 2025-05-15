На фоне интереса Ман Сити. В Бенфике приняли важное решение по Трубину

Лиссабонская «Бенфика» намерена продлить контракт с вратарем сборной Украины Анатолием Трубиным, сообщает Glorioso1904.

По данным источника, президент португальского клуба Руй Кошта уже сообщил о своих планах 23-летнему голкиперу. В «Бенфике» хотят сохранить украинца несмотря на интерес к нему со стороны английского «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Трубин сыграл на клубном уровне 46 матчей, в которых пропустил 47 голов. Его действующий контракт с «Бенфикой» рассчитан до лета 2028 года.

Ранее Трубина признали лучшим голкипером в чемпионате Португалии.