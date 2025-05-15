Кубок Украины15 мая 2025, 07:35 | Обновлено 15 мая 2025, 07:47
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ФОТО. Как Шахтер победу в Кубке Украины праздновал
В финале турнира «горняки» обыграли киевское «Динамо»
15 мая 2025, 07:35 | Обновлено 15 мая 2025, 07:47
764
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14 мая в 18:30 состоялся финальный матч Кубка Украины 2024/25.
Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» играли на центральном стадионе в Житомире. Победу в серии пенальти одержали «горняки» (1:1, 6:5).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Выигранный Кубок Украины стал для донецкой команды уже 15-м в истории. Именно «Шахтер» является рекордсменом по количеству данных трофеев, на счету «Динамо» лишь 13 Кубков Украины.
ФОТО. Как Шахтер победу в Кубке Украины праздновал
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