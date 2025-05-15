Сборная Украины по пауэрлифтингу взяла 152 медали на чемпионате Европы

Сборная Украины по пауэрлифтингу отлично выступила на чемпионате Европы, который прошел в городе Пльзень (Чехия).

Украинские спортсмены завоевали 152 медали (59 золотых, 66 серебряных, 27 бронзовых), установили два мировых рекорда и один рекорд Европы.

На континентальном первенстве среди мужчин и женщин, юношей и девушек, юниоров и юниорок украинские мужские команды стали первыми во всех трех возрастных категориях. Также возглавила командный зачет женская сборная Украины, а девушки и юниорки заняли вторые места.

В активе взрослой сборной Украины – 3 золотые и 5 серебряных медалей в сумме троеборья. В абсолютном зачете Сергей Белый занял первое место, а Виктор Лесковец – второе.

Николай Годунов из Дружковки стал чемпионом Европы среди юношей в весовой категории до 93 кг. В приседании он установил мировой рекорд среди юношей (357,5 кг). Его сумма в троеборье (850,5 кг) теперь также является новым мировым рекордом для этой возрастной группы.

Анастасия Олентир в весе до 57 кг установила рекорд Европы в тяге среди девушек (178 кг).