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15 мая 2025, 04:01 |
417
0

ФОТО. Вот с кем встречается Арда Гюлер. Она – также спортсменка

Арда Гюлер выбрал настоящую турецкую красавицу

15 мая 2025, 04:01 |
417
0
ФОТО. Вот с кем встречается Арда Гюлер. Она – также спортсменка
Instagram. Арда Гюлер и Дуру Найман

Арда Гюлер успешно пробивается в мадридском «Реале» и получает поддержку от своей девушки Дуру Найман — профессиональной баскетболистки из «Галатасарая».

Недавно пара опубликовала совместное фото в форме «Реала», которое стало вирусным в соцсетях.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Болельщики назвали их парой мечты.

Гюлер развивается в футболе, а Дуру — в турецком баскетболе.

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фото Арда Гюлер Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу lifestyle девушки Галатасарай
Максим Лапченко Источник: Nogomania
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