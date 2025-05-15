ФОТО. Вот с кем встречается Арда Гюлер. Она – также спортсменка

Арда Гюлер успешно пробивается в мадридском «Реале» и получает поддержку от своей девушки Дуру Найман — профессиональной баскетболистки из «Галатасарая».

Недавно пара опубликовала совместное фото в форме «Реала», которое стало вирусным в соцсетях.

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Болельщики назвали их парой мечты.

Гюлер развивается в футболе, а Дуру — в турецком баскетболе.