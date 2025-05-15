Другие новости15 мая 2025, 04:01 |
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ФОТО. Вот с кем встречается Арда Гюлер. Она – также спортсменка
Арда Гюлер выбрал настоящую турецкую красавицу
15 мая 2025, 04:01 |
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Арда Гюлер успешно пробивается в мадридском «Реале» и получает поддержку от своей девушки Дуру Найман — профессиональной баскетболистки из «Галатасарая».
Недавно пара опубликовала совместное фото в форме «Реала», которое стало вирусным в соцсетях.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Болельщики назвали их парой мечты.
Гюлер развивается в футболе, а Дуру — в турецком баскетболе.
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