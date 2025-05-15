ФОТО. Жена футболиста сборной Украины удивила сексуальным образом
Сергею Кривцову можна только по-хорошему позавидовать
Жена защитника сборной Украины Сергея Кривцова, Юлия, вновь впечатлила новой публикацией.
В чёрном комбинезоне и белой рубашке она выглядела, как с обложки журнала.
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«Очень-очень красивая», – пишут жене Кривцова в комментариях.
Напомним, что Сергей находится без клуба с 1 января. Кривцов выступал за «Интер Майами».
Семья Кривцовых продолжает жить во Флориде, в городке Бока-Ратон. Кривцов хочет получить контракт в одном из клубов MLS.
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