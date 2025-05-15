Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена футболиста сборной Украины удивила сексуальным образом
Другие новости
15 мая 2025, 03:51 |
461
0

ФОТО. Жена футболиста сборной Украины удивила сексуальным образом

Сергею Кривцову можна только по-хорошему позавидовать

15 мая 2025, 03:51 |
461
0
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины удивила сексуальным образом
Instagram. Сергей и Юлия Кривцовы

Жена защитника сборной Украины Сергея Кривцова, Юлия, вновь впечатлила новой публикацией.

В чёрном комбинезоне и белой рубашке она выглядела, как с обложки журнала.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Очень-очень красивая», – пишут жене Кривцова в комментариях.

Напомним, что Сергей находится без клуба с 1 января. Кривцов выступал за «Интер Майами».

Семья Кривцовых продолжает жить во Флориде, в городке Бока-Ратон. Кривцов хочет получить контракт в одном из клубов MLS.

По теме:
ФОТО. Вот с кем встречается Арда Гюлер. Она – также спортсменка
ФОТО. Сногсшибательная блондинка обманула футболиста Наполи на миллионы
ФОТО. Ведущая Шахтер-TV впечатлила своим внешним видом на финале
фото lifestyle девушки Сергей Кривцов сборная Украины по футболу Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чжэн Циньвень впервые одолела Соболенко и вышла в полуфинал турнира в Риме
Теннис | 14 мая 2025, 21:48 14
Чжэн Циньвень впервые одолела Соболенко и вышла в полуфинал турнира в Риме
Чжэн Циньвень впервые одолела Соболенко и вышла в полуфинал турнира в Риме

Красивая чистка в столице Италии: Чжэн далее сыграет с Коко Гауфф, которая выбила Андрееву

Флик после матча с Реалом выбрал игрока, который заменит Левандовски
Футбол | 14 мая 2025, 05:01 0
Флик после матча с Реалом выбрал игрока, который заменит Левандовски
Флик после матча с Реалом выбрал игрока, который заменит Левандовски

Немец высоко оценил уровень Феррана Торреса

Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика
Футбол | 14.05.2025, 11:07
Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика
Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика
Осасуна – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 15.05.2025, 01:03
Осасуна – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Осасуна – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Уже и немедленно. Алонсо хочет от Реала три трансфера после фиаско от Барсы
Футбол | 14.05.2025, 08:58
Уже и немедленно. Алонсо хочет от Реала три трансфера после фиаско от Барсы
Уже и немедленно. Алонсо хочет от Реала три трансфера после фиаско от Барсы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто вылетит из элиты? Турнирная таблица УПЛ за два тура до финиша
Кто вылетит из элиты? Турнирная таблица УПЛ за два тура до финиша
13.05.2025, 06:23 35
Футбол
ЧМ по хоккею. Битва Швеции и Финляндии, 7 шайб Чехии
ЧМ по хоккею. Битва Швеции и Финляндии, 7 шайб Чехии
13.05.2025, 03:25 1
Хоккей
Бекхэм купил английский клуб и сразу выгнал оттуда 17 футболистов
Бекхэм купил английский клуб и сразу выгнал оттуда 17 футболистов
14.05.2025, 10:02
Футбол
Футболист Реала досрочно покинул тренировку. Он не хочет играть в Мадриде
Футболист Реала досрочно покинул тренировку. Он не хочет играть в Мадриде
13.05.2025, 19:09 2
Футбол
41-летний британец возглавил обновленный рейтинг в супертяжелом весе
41-летний британец возглавил обновленный рейтинг в супертяжелом весе
13.05.2025, 20:59 2
Бокс
Источник: самый богатый боксер всех времен стал банкротом
Источник: самый богатый боксер всех времен стал банкротом
13.05.2025, 07:27 13
Бокс
Барселона составила список из восьми футболистов, которые не нужны клубу
Барселона составила список из восьми футболистов, которые не нужны клубу
13.05.2025, 19:35 6
Футбол
«Она заставила меня». Соболенко прокомментировала победу над Костюк в Риме
«Она заставила меня». Соболенко прокомментировала победу над Костюк в Риме
13.05.2025, 13:35 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем