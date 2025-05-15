Другие новости15 мая 2025, 03:36 |
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ФОТО. Сногсшибательная блондинка обманула футболиста Наполи на миллионы
Скотт Мактоминей оказался в центре неприятной истории
15 мая 2025, 03:36 |
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Футболист сборной Шотландии и «Наполи» Скотт Мактоминей потерял 2,72 млн евро, вложив деньги в компанию, которой управляли его девушка Кэмерон Реддинг и ее отец.
Компания быстро обанкротилась, а суд отклонил попытку вернуть деньги.
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Мактомей получит лишь около 4% — примерно 77 тыс. евро.
Кэмерон Реддинг приговорена к возврату сотен тысяч евро, ей и ее отцу предъявлены обвинения в мошенничестве.
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