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15 мая 2025, 03:36 |
616
0

ФОТО. Сногсшибательная блондинка обманула футболиста Наполи на миллионы

Скотт Мактоминей оказался в центре неприятной истории

15 мая 2025, 03:36 |
616
0
ФОТО. Сногсшибательная блондинка обманула футболиста Наполи на миллионы
Instagram. Кэмерон Реддинг

Футболист сборной Шотландии и «Наполи» Скотт Мактоминей потерял 2,72 млн евро, вложив деньги в компанию, которой управляли его девушка Кэмерон Реддинг и ее отец.

Компания быстро обанкротилась, а суд отклонил попытку вернуть деньги.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Мактомей получит лишь около 4% — примерно 77 тыс. евро.

Кэмерон Реддинг приговорена к возврату сотен тысяч евро, ей и ее отцу предъявлены обвинения в мошенничестве.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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