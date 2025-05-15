ФОТО. Сногсшибательная блондинка обманула футболиста Наполи на миллионы

Футболист сборной Шотландии и «Наполи» Скотт Мактоминей потерял 2,72 млн евро, вложив деньги в компанию, которой управляли его девушка Кэмерон Реддинг и ее отец.

Компания быстро обанкротилась, а суд отклонил попытку вернуть деньги.

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Мактомей получит лишь около 4% — примерно 77 тыс. евро.

Кэмерон Реддинг приговорена к возврату сотен тысяч евро, ей и ее отцу предъявлены обвинения в мошенничестве.