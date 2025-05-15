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15 мая 2025, 03:23 |
224
0

ФОТО. Ведущая Шахтер-TV впечатлила своим внешним видом на финале

Юлия Палько во всей красе

15 мая 2025, 03:23 |
224
0
ФОТО. Ведущая Шахтер-TV впечатлила своим внешним видом на финале
Instagram. Юлия Палько

Юлия Палько, ведущая клубного телевидения «Шахтёра», поделилась фото с финала Кубка Украины.

На снимке красавица в роскошном белом платье в комбинировании с черной кожаной курточкой.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ведущая «Шахтёр TV» напомнила о своей сногсшибательной красоте.

А после матча девушка позировала уже с кубком.

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фото lifestyle Шахтер Донецк Кубок Украины по футболу чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Максим Лапченко Источник: Instagram
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