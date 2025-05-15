Другие новости15 мая 2025, 03:23 |
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ФОТО. Ведущая Шахтер-TV впечатлила своим внешним видом на финале
Юлия Палько во всей красе
15 мая 2025, 03:23 |
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Юлия Палько, ведущая клубного телевидения «Шахтёра», поделилась фото с финала Кубка Украины.
На снимке красавица в роскошном белом платье в комбинировании с черной кожаной курточкой.
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Ведущая «Шахтёр TV» напомнила о своей сногсшибательной красоте.
А после матча девушка позировала уже с кубком.
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