Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Джорджина рассказала о романтическом ужине с Роналду
Другие новости
15 мая 2025, 03:10 |
37
0

ФОТО. Джорджина рассказала о романтическом ужине с Роналду

Милый момент из совместной жизни Джорджины Родригес и Криштиану Роналду

15 мая 2025, 03:10 |
37
0
ФОТО. Джорджина рассказала о романтическом ужине с Роналду
Instagram. Джорджина Родригес

Джорджина Родригес опубликовала романтичное фото с Криштиану Роналду.

В Instagram-истории она показала селфи с футболистом и ужин, подписав: «Ужин с моей любовью».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пара вместе уже 9 лет и воспитывает пятерых детей. Свадьба пока не состоялась, но Роналду уверяет — она будет.

Напомним, «Аль-Наср» разгромил «Аль-Ахдуд» 9:0, но потерял шансы на титул. Роналду не играл — тренер дал ему отдых.

По теме:
ФОТО. Сногсшибательная блондинка обманула футболиста Наполи на миллионы
ФОТО. Ведущая Шахтер-TV впечатлила своим внешним видом на финале
ФОТО. Дочь Шацких растрогала своей реакцией на поражение Динамо в Кубке
фото lifestyle Криштиану Роналду Джорджина Родригес
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бекхэм купил английский клуб и сразу выгнал оттуда 17 футболистов
Футбол | 14 мая 2025, 10:02 0
Бекхэм купил английский клуб и сразу выгнал оттуда 17 футболистов
Бекхэм купил английский клуб и сразу выгнал оттуда 17 футболистов

«Солфорд» уступил один балл седьмому месту, которое позволяло пробиться в плей-офф

Рафинья хочет вернуть суперзвезду в Барсу и образовать трио вместе с Ямалем
Футбол | 14 мая 2025, 11:28 0
Рафинья хочет вернуть суперзвезду в Барсу и образовать трио вместе с Ямалем
Рафинья хочет вернуть суперзвезду в Барсу и образовать трио вместе с Ямалем

Бразилец попытается убедить Флика подписать Неймара

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 14.05.2025, 10:30
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
15-й титул. Количество трофеев Шахтера и Динамо в Кубке и за всю историю
Футбол | 14.05.2025, 22:40
15-й титул. Количество трофеев Шахтера и Динамо в Кубке и за всю историю
15-й титул. Количество трофеев Шахтера и Динамо в Кубке и за всю историю
Марино ПУШИЧ: «Этот трофей для Шахтера имеет особенный золотой блеск»
Футбол | 15.05.2025, 00:52
Марино ПУШИЧ: «Этот трофей для Шахтера имеет особенный золотой блеск»
Марино ПУШИЧ: «Этот трофей для Шахтера имеет особенный золотой блеск»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Арсенале приняли категорическое решение по Зинченко
В Арсенале приняли категорическое решение по Зинченко
13.05.2025, 16:05 17
Футбол
Элина Свитолина – Пейтон Стернс. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Пейтон Стернс. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
13.05.2025, 17:00 32
Теннис
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он легенда, но уже далеко не тот боксер»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он легенда, но уже далеко не тот боксер»
14.05.2025, 02:10
Бокс
2.5 часа драмы. Известна возможная соперница Свитолиной в полуфинале Рима
2.5 часа драмы. Известна возможная соперница Свитолиной в полуфинале Рима
13.05.2025, 17:45 9
Теннис
Где смотреть онлайн финал Кубка Украины Шахтер – Динамо
Где смотреть онлайн финал Кубка Украины Шахтер – Динамо
14.05.2025, 05:45
Футбол
Футболист Реала досрочно покинул тренировку. Он не хочет играть в Мадриде
Футболист Реала досрочно покинул тренировку. Он не хочет играть в Мадриде
13.05.2025, 19:09 2
Футбол
Кто вылетит из элиты? Турнирная таблица УПЛ за два тура до финиша
Кто вылетит из элиты? Турнирная таблица УПЛ за два тура до финиша
13.05.2025, 06:23 35
Футбол
Уже и немедленно. Алонсо хочет от Реала три трансфера после фиаско от Барсы
Уже и немедленно. Алонсо хочет от Реала три трансфера после фиаско от Барсы
14.05.2025, 08:58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем