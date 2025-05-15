Другие новости15 мая 2025, 03:10 |
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ФОТО. Джорджина рассказала о романтическом ужине с Роналду
Милый момент из совместной жизни Джорджины Родригес и Криштиану Роналду
15 мая 2025, 03:10 |
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Джорджина Родригес опубликовала романтичное фото с Криштиану Роналду.
В Instagram-истории она показала селфи с футболистом и ужин, подписав: «Ужин с моей любовью».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Пара вместе уже 9 лет и воспитывает пятерых детей. Свадьба пока не состоялась, но Роналду уверяет — она будет.
Напомним, «Аль-Наср» разгромил «Аль-Ахдуд» 9:0, но потерял шансы на титул. Роналду не играл — тренер дал ему отдых.
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