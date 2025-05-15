Другие новости15 мая 2025, 02:59 |
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ФОТО. Дочь Шацких растрогала своей реакцией на поражение Динамо в Кубке
Кристина Шацких все равно считает Динамо сильнейшей командой
15 мая 2025, 02:59 |
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Финал Кубка Украины завершился драматичным поражением «Динамо» в серии пенальти (5:6) от «Шахтера» после ничьей 1:1.
Жены игроков киевской команды тяжело восприняли результат.
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Дочь Максима Шацких – Кристина – просила подписчиков в Телеграме успокоительное, и назвала «Динамо» настоящим чемпионом.
Напомним, что Кристина Шацких является девушкой полузащитника киевлян Николая Шапаренко.
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