Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Дочь Шацких растрогала своей реакцией на поражение Динамо в Кубке
Другие новости
15 мая 2025, 02:59 |
260
0

ФОТО. Дочь Шацких растрогала своей реакцией на поражение Динамо в Кубке

Кристина Шацких все равно считает Динамо сильнейшей командой

15 мая 2025, 02:59 |
260
0
ФОТО. Дочь Шацких растрогала своей реакцией на поражение Динамо в Кубке
Instagram. Кристина Шацких

Финал Кубка Украины завершился драматичным поражением «Динамо» в серии пенальти (5:6) от «Шахтера» после ничьей 1:1.

Жены игроков киевской команды тяжело восприняли результат.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Дочь Максима Шацких – Кристина – просила подписчиков в Телеграме успокоительное, и назвала «Динамо» настоящим чемпионом.

Напомним, что Кристина Шацких является девушкой полузащитника киевлян Николая Шапаренко.

По теме:
ФОТО. Сногсшибательная блондинка обманула футболиста Наполи на миллионы
ФОТО. Ведущая Шахтер-TV впечатлила своим внешним видом на финале
ФОТО. Джорджина рассказала о романтическом ужине с Роналду
фото lifestyle Динамо Киев Максим Шацких
Максим Лапченко Источник: Telegram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уже и немедленно. Алонсо хочет от Реала три трансфера после фиаско от Барсы
Футбол | 14 мая 2025, 08:58 0
Уже и немедленно. Алонсо хочет от Реала три трансфера после фиаско от Барсы
Уже и немедленно. Алонсо хочет от Реала три трансфера после фиаско от Барсы

Хаби назвал главные цели «Реала» на трансферном рынке

ФОТО. Слезы Караваева. Игрока Динамо успокаивали футболисты Шахтера
Футбол | 14 мая 2025, 21:48 11
ФОТО. Слезы Караваева. Игрока Динамо успокаивали футболисты Шахтера
ФОТО. Слезы Караваева. Игрока Динамо успокаивали футболисты Шахтера

Шахтер выиграл в серии пенальти

Марино ПУШИЧ: «Этот трофей для Шахтера имеет особенный золотой блеск»
Футбол | 15.05.2025, 00:52
Марино ПУШИЧ: «Этот трофей для Шахтера имеет особенный золотой блеск»
Марино ПУШИЧ: «Этот трофей для Шахтера имеет особенный золотой блеск»
Чисора назвал единственного боксера, который бы победил Усика
Бокс | 14.05.2025, 07:26
Чисора назвал единственного боксера, который бы победил Усика
Чисора назвал единственного боксера, который бы победил Усика
Рафинья назвал игрока Барселоны, который лучше Ямаля в этом сезоне
Футбол | 14.05.2025, 02:48
Рафинья назвал игрока Барселоны, который лучше Ямаля в этом сезоне
Рафинья назвал игрока Барселоны, который лучше Ямаля в этом сезоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футболист Реала досрочно покинул тренировку. Он не хочет играть в Мадриде
Футболист Реала досрочно покинул тренировку. Он не хочет играть в Мадриде
13.05.2025, 19:09 2
Футбол
Реал нашел вратаря, которым заменит и Лунина, и Куртуа
Реал нашел вратаря, которым заменит и Лунина, и Куртуа
13.05.2025, 12:47 1
Футбол
Кто вылетит из элиты? Турнирная таблица УПЛ за два тура до финиша
Кто вылетит из элиты? Турнирная таблица УПЛ за два тура до финиша
13.05.2025, 06:23 35
Футбол
41-летний британец возглавил обновленный рейтинг в супертяжелом весе
41-летний британец возглавил обновленный рейтинг в супертяжелом весе
13.05.2025, 20:59 2
Бокс
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Звезда бокса? Он трус, постоянно убегает»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Звезда бокса? Он трус, постоянно убегает»
13.05.2025, 08:30
Бокс
Источник: самый богатый боксер всех времен стал банкротом
Источник: самый богатый боксер всех времен стал банкротом
13.05.2025, 07:27 13
Бокс
Источник: самый дорогой игрок Динамо покинет клуб летом
Источник: самый дорогой игрок Динамо покинет клуб летом
13.05.2025, 09:15 9
Футбол
ЧМ по хоккею. Битва Швеции и Финляндии, 7 шайб Чехии
ЧМ по хоккею. Битва Швеции и Финляндии, 7 шайб Чехии
13.05.2025, 03:25 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем