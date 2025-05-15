ФОТО. Дочь Шацких растрогала своей реакцией на поражение Динамо в Кубке

Финал Кубка Украины завершился драматичным поражением «Динамо» в серии пенальти (5:6) от «Шахтера» после ничьей 1:1.

Жены игроков киевской команды тяжело восприняли результат.

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Дочь Максима Шацких – Кристина – просила подписчиков в Телеграме успокоительное, и назвала «Динамо» настоящим чемпионом.

Напомним, что Кристина Шацких является девушкой полузащитника киевлян Николая Шапаренко.