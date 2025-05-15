ФОТО. Жена футболиста сборной Украины – в горячем образе. Откровенные кадры

Кристина Яремчук, жена нападающего «Олимпиакоса» Романа Яремчука, произвела фурор в соцсетях откровенной фотосессией.

На снимках она в коротком облегающем топе и чувственной позе, что вызвало бурную реакцию подписчиков.

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Образ Христины – дерзкий и сексуальный, а её взгляд словно обращён к зрителю.

Фото быстро набрали тысячи лайков и комментариев.