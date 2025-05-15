Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена футболиста сборной Украины – в горячем образе. Откровенные кадры
Другие новости
15 мая 2025, 02:30 |
226
0

ФОТО. Жена футболиста сборной Украины – в горячем образе. Откровенные кадры

Кристина Яремчук зажгла Instagram

15 мая 2025, 02:30 |
226
0
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины – в горячем образе. Откровенные кадры
Instagram. Кристина Яремчук

Кристина Яремчук, жена нападающего «Олимпиакоса» Романа Яремчука, произвела фурор в соцсетях откровенной фотосессией.

На снимках она в коротком облегающем топе и чувственной позе, что вызвало бурную реакцию подписчиков.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Образ Христины – дерзкий и сексуальный, а её взгляд словно обращён к зрителю.

Фото быстро набрали тысячи лайков и комментариев.

По теме:
ФОТО. Сногсшибательная блондинка обманула футболиста Наполи на миллионы
ФОТО. Ведущая Шахтер-TV впечатлила своим внешним видом на финале
ФОТО. Джорджина рассказала о романтическом ужине с Роналду
фото lifestyle Роман Яремчук Кристина Яремчук Олимпиакос Пирей девушки сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трабзонспор – Галатасарай – 0:3. Бенефис Осимхена в финале. Видео голов
Футбол | 15 мая 2025, 01:49 0
Трабзонспор – Галатасарай – 0:3. Бенефис Осимхена в финале. Видео голов
Трабзонспор – Галатасарай – 0:3. Бенефис Осимхена в финале. Видео голов

Смотрите видеообзор финального матча Кубка Турции

Уже и немедленно. Алонсо хочет от Реала три трансфера после фиаско от Барсы
Футбол | 14 мая 2025, 08:58 0
Уже и немедленно. Алонсо хочет от Реала три трансфера после фиаско от Барсы
Уже и немедленно. Алонсо хочет от Реала три трансфера после фиаско от Барсы

Хаби назвал главные цели «Реала» на трансферном рынке

Флик после матча с Реалом выбрал игрока, который заменит Левандовски
Футбол | 14.05.2025, 05:01
Флик после матча с Реалом выбрал игрока, который заменит Левандовски
Флик после матча с Реалом выбрал игрока, который заменит Левандовски
ФОТО. Слезы Караваева. Игрока Динамо успокаивали футболисты Шахтера
Футбол | 14.05.2025, 21:48
ФОТО. Слезы Караваева. Игрока Динамо успокаивали футболисты Шахтера
ФОТО. Слезы Караваева. Игрока Динамо успокаивали футболисты Шахтера
ФЬЮРИ – о реванше Усик – Дюбуа: «Он на вершине, будет бомбить, разбивать»
Бокс | 14.05.2025, 08:04
ФЬЮРИ – о реванше Усик – Дюбуа: «Он на вершине, будет бомбить, разбивать»
ФЬЮРИ – о реванше Усик – Дюбуа: «Он на вершине, будет бомбить, разбивать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона составила список из восьми футболистов, которые не нужны клубу
Барселона составила список из восьми футболистов, которые не нужны клубу
13.05.2025, 19:35 6
Футбол
Источник: самый дорогой игрок Динамо покинет клуб летом
Источник: самый дорогой игрок Динамо покинет клуб летом
13.05.2025, 09:15 9
Футбол
Ямаль и Рафинья больше не хотят играть с Левандовски. Нашли ему замену
Ямаль и Рафинья больше не хотят играть с Левандовски. Нашли ему замену
13.05.2025, 12:11 6
Футбол
«Она заставила меня». Соболенко прокомментировала победу над Костюк в Риме
«Она заставила меня». Соболенко прокомментировала победу над Костюк в Риме
13.05.2025, 13:35 5
Теннис
Элина Свитолина – Пейтон Стернс. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Пейтон Стернс. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
13.05.2025, 17:00 32
Теннис
Судаков покидает Шахтер. Уже известна зарплата Георгия в новом клубе
Судаков покидает Шахтер. Уже известна зарплата Георгия в новом клубе
13.05.2025, 10:39 29
Футбол
Где смотреть онлайн финал Кубка Украины Шахтер – Динамо
Где смотреть онлайн финал Кубка Украины Шахтер – Динамо
14.05.2025, 05:45
Футбол
Свитолина в сложном матче 1/4 финала потерпела поражение и покинула Рим
Свитолина в сложном матче 1/4 финала потерпела поражение и покинула Рим
14.05.2025, 02:00 54
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем