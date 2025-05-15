Другие новости15 мая 2025, 02:30 |
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ФОТО. Жена футболиста сборной Украины – в горячем образе. Откровенные кадры
Кристина Яремчук зажгла Instagram
15 мая 2025, 02:30 |
226
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Кристина Яремчук, жена нападающего «Олимпиакоса» Романа Яремчука, произвела фурор в соцсетях откровенной фотосессией.
На снимках она в коротком облегающем топе и чувственной позе, что вызвало бурную реакцию подписчиков.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Образ Христины – дерзкий и сексуальный, а её взгляд словно обращён к зрителю.
Фото быстро набрали тысячи лайков и комментариев.
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