Шовковский отреагировал на роковой промах Караваева с пенальти в финале
Киевляне проиграли «Шахтеру» в финале Кубка Украины
Тренер «Динамо» Александр Шовковский отреагировал на промах Александр Караваева с пенальти в финале Кубка Украины против «Шахтера», который стоил киевлянам трофея.
«Промах Караваева? Он выполнял свою работу, а Ризнык выполнил свою. Мы изучали пенальти, готовились к этому, но нервы и уверенность сыграли с нами злую шутку.
В конце поединка Михавко травмировался, Попов не мог играть. Все знали, что игра шла к пенальти. Мы сами дали «Шахтеру» провести контратаку во втором тайме и позволили им забить гол», – сказал Шовковский.
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