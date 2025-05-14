Шовковский отреагировал на роковой промах Караваева с пенальти в финале

Тренер «Динамо» Александр Шовковский отреагировал на промах Александр Караваева с пенальти в финале Кубка Украины против «Шахтера», который стоил киевлянам трофея.

«Промах Караваева? Он выполнял свою работу, а Ризнык выполнил свою. Мы изучали пенальти, готовились к этому, но нервы и уверенность сыграли с нами злую шутку.

В конце поединка Михавко травмировался, Попов не мог играть. Все знали, что игра шла к пенальти. Мы сами дали «Шахтеру» провести контратаку во втором тайме и позволили им забить гол», – сказал Шовковский.