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  4. Шовковский отреагировал на роковой промах Караваева с пенальти в финале
Украина. Премьер лига
14 мая 2025, 22:54 | Обновлено 14 мая 2025, 22:57
1222
0

Шовковский отреагировал на роковой промах Караваева с пенальти в финале

Киевляне проиграли «Шахтеру» в финале Кубка Украины

14 мая 2025, 22:54 | Обновлено 14 мая 2025, 22:57
1222
0
Шовковский отреагировал на роковой промах Караваева с пенальти в финале
ФК Динамо. Александр Шовковский

Тренер «Динамо» Александр Шовковский отреагировал на промах Александр Караваева с пенальти в финале Кубка Украины против «Шахтера», который стоил киевлянам трофея.

«Промах Караваева? Он выполнял свою работу, а Ризнык выполнил свою. Мы изучали пенальти, готовились к этому, но нервы и уверенность сыграли с нами злую шутку.

В конце поединка Михавко травмировался, Попов не мог играть. Все знали, что игра шла к пенальти. Мы сами дали «Шахтеру» провести контратаку во втором тайме и позволили им забить гол», – сказал Шовковский.

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Александр Караваев Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Александр Шовковский
Дмитрий Олейник Источник: УПЛ-ТВ
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