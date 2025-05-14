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  4. Дарио СРНА: «Шахтер провалил сезон УПЛ. Не могли не выиграть Кубок Украины»
Кубок Украины
14 мая 2025, 22:10 | Обновлено 14 мая 2025, 23:01
967
5

Дарио СРНА: «Шахтер провалил сезон УПЛ. Не могли не выиграть Кубок Украины»

Директор Шахтера по футболу оценил победу в Кубке Украины

14 мая 2025, 22:10 | Обновлено 14 мая 2025, 23:01
967
5
Дарио СРНА: «Шахтер провалил сезон УПЛ. Не могли не выиграть Кубок Украины»
ФК Шахтер. Дарио Срна

Состоялся финал Кубка Украины. В решающем матче в серии пенальти сильнее оказались футболисты Шахтера, которые лучше пробили с точки (6:5) после того, как основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

Игру оценил директор Шахтера по футболу Дарио Срна.

«Не могу сказать, что это был сумасшедшее качество игры, но было давление на игроков, потому что чемпионат мы по делу проиграли, третьей место вообще занимаем. И Кубок – шанс зацепиться за трофей и Лигу Европы. Поздравляю тренерский штаб и команду. Мы не могли оставить болельщиков без трофея, не могли позволить после провала в чемпионате остаться без Кубка».

«Игра была не топовая, конечно, но Кубок в наших руках. Я не помню, когда мы были третьим в чемпионате. Это неудобно и неприлично. Но Динамо и Александрия полностью заслуживают свои места. А так сезон могу оценить как нормальный. Это трофей, это путевку в Лигу Европы».

«Будущее Пушича? Мы закончим сезон, а потом будем анализировать», – сказал Срна.

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Дарио Срна Марино Пушич
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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Комментарии 5
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Artem_Ponomar
Дарійо все по факту сказав, головне що кубок та путівка в ЛЄ на руках
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+1
Battersea
При этом в Кубке прошли своих обидчиков.
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0
GloryUkraine
Пенальті це лотерея. 
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0
Oleksandr
Все по ділу. Адекватний коментар 👌
Шахтар вітаю із Кубком, найкраща команда України 🔥
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-1
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