Дарио СРНА: «Шахтер провалил сезон УПЛ. Не могли не выиграть Кубок Украины»

Состоялся финал Кубка Украины. В решающем матче в серии пенальти сильнее оказались футболисты Шахтера, которые лучше пробили с точки (6:5) после того, как основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

Игру оценил директор Шахтера по футболу Дарио Срна.

«Не могу сказать, что это был сумасшедшее качество игры, но было давление на игроков, потому что чемпионат мы по делу проиграли, третьей место вообще занимаем. И Кубок – шанс зацепиться за трофей и Лигу Европы. Поздравляю тренерский штаб и команду. Мы не могли оставить болельщиков без трофея, не могли позволить после провала в чемпионате остаться без Кубка».

«Игра была не топовая, конечно, но Кубок в наших руках. Я не помню, когда мы были третьим в чемпионате. Это неудобно и неприлично. Но Динамо и Александрия полностью заслуживают свои места. А так сезон могу оценить как нормальный. Это трофей, это путевку в Лигу Европы».

«Будущее Пушича? Мы закончим сезон, а потом будем анализировать», – сказал Срна.