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  4. Пушич оценил победу над Динамо в финале Кубка Украины и серию пенальти
Кубок Украины
14 мая 2025, 22:51 | Обновлено 14 мая 2025, 23:01
499
3

Пушич оценил победу над Динамо в финале Кубка Украины и серию пенальти

Команда не завершит сезон без трофея

14 мая 2025, 22:51 | Обновлено 14 мая 2025, 23:01
499
3
Пушич оценил победу над Динамо в финале Кубка Украины и серию пенальти
ФК Шахтер. Марино Пушич

Состоялся финал Кубка Украины. В решающем матче в серии пенальти сильнее оказались футболисты Шахтера, которые лучше пробили с точки (6:5) после того, как основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

Игру оценил наставник Марино Пушич.

«Невероятные эмоции. Я очень счастлив, особенно учитывая наш путь в сезоне. В матче было много ошибок обеих команд, но я горжусь своими игроками и тем, как они подошли к пенальти, где были эмоции. Ребята и все в клубе тяжело работали, чтобы мы этого добились. Рад, что болельщики смогут отпраздновать этот успех. Нам пришлось отыгрываться, и мы проявили характер, поэтому я могу только похвалить игроков».

«Серия пенальти? Хорошо, что команда готова физически и психологически. Третий раз в Кубке мы играем овертайм, и мы показали готовность бороться. Это большой стресс для команды. Ризнык? Конечно, Дмитрий нам очень помог. Я ему сказал, что он достаточно хорош, чтобы выиграть эту серию. И ему это удалось. Фантастический сейв».

«Эту команду не сломить», – сказал Пушич.

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Марино Пушич
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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Первый Среди Равных
Виграв Кубок України! Та ще й гол забив гравець якого він випустив на заміну! Видатний тренер! Дайте йому ще три роки! Новий контракт на покращених умовах! 
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+1
⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
Фантастична перемога незламної команди ⚒️Шахтар🧡🖤 Усі пишаємось і святкуємо🎉🎉🎉🥳
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0
Prokop_Andriy
ну хоча би на непоганій ноті покине команду
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-1
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