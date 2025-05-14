Пушич оценил победу над Динамо в финале Кубка Украины и серию пенальти

Состоялся финал Кубка Украины. В решающем матче в серии пенальти сильнее оказались футболисты Шахтера, которые лучше пробили с точки (6:5) после того, как основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

Игру оценил наставник Марино Пушич.

«Невероятные эмоции. Я очень счастлив, особенно учитывая наш путь в сезоне. В матче было много ошибок обеих команд, но я горжусь своими игроками и тем, как они подошли к пенальти, где были эмоции. Ребята и все в клубе тяжело работали, чтобы мы этого добились. Рад, что болельщики смогут отпраздновать этот успех. Нам пришлось отыгрываться, и мы проявили характер, поэтому я могу только похвалить игроков».

«Серия пенальти? Хорошо, что команда готова физически и психологически. Третий раз в Кубке мы играем овертайм, и мы показали готовность бороться. Это большой стресс для команды. Ризнык? Конечно, Дмитрий нам очень помог. Я ему сказал, что он достаточно хорош, чтобы выиграть эту серию. И ему это удалось. Фантастический сейв».

«Эту команду не сломить», – сказал Пушич.