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  4. Николай МАТВИЕНКО: «Для нас эта победа гораздо важнее, чем для Динамо»
Кубок Украины
14 мая 2025, 21:59 | Обновлено 14 мая 2025, 22:08
554
1

Николай МАТВИЕНКО: «Для нас эта победа гораздо важнее, чем для Динамо»

Капитан «горняков» поздравил фанатов донецкого клуба

14 мая 2025, 21:59 | Обновлено 14 мая 2025, 22:08
554
1
Николай МАТВИЕНКО: «Для нас эта победа гораздо важнее, чем для Динамо»
ФК Шахтер Донецк. Николай Матвиенко

Капитан донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко поделился эмоциями после матча против киевского «Динамо» в финале Кубка Украины. Николай заявил, что эта победа очень важна для горняков.

– На этот момент я счастлив, да. Но в глубине души я был уверен, что мы победим. Не знаю почему. Чувствовал, так сказать. Для нас эта победа гораздо важнее, чем для «Динамо», потому что мы закончили чемпионат на третьем месте, и эта победа, насколько я понимаю, дает нам путевку в Лигу Европы.

– «Шахтер» впервые за 25 лет не будет участвовать в Лиге чемпионов. Как в команде воспринимают турнир рангом ниже?

– Мое понимание такое – мы выходим на каждую игру и пытаемся победить. А какой это турнир – вообще не имеет значения. Главное, что он есть, хоть какой-то, мы будем в нем выступать и, думаю, неплохо себя проявим.

– Что подумалось, когда свой первый удар не забил Элиас?

– Пижон (смеется). Подумал, что пижон. Потому что когда люди просто не забивают пенальти – такое бывает. А когда пауза, постоял, опрокинулся, потанцевал – так, – сказал Матвиенко

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Николай Матвиенко Кауан Элиас
Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Футболіст 123
Провалили вихід у ЛЧ, натомість є шанс поборотися за ЛЄ чи ЛК
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