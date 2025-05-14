Николай МАТВИЕНКО: «Для нас эта победа гораздо важнее, чем для Динамо»

Капитан донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко поделился эмоциями после матча против киевского «Динамо» в финале Кубка Украины. Николай заявил, что эта победа очень важна для горняков.

– На этот момент я счастлив, да. Но в глубине души я был уверен, что мы победим. Не знаю почему. Чувствовал, так сказать. Для нас эта победа гораздо важнее, чем для «Динамо», потому что мы закончили чемпионат на третьем месте, и эта победа, насколько я понимаю, дает нам путевку в Лигу Европы.

– «Шахтер» впервые за 25 лет не будет участвовать в Лиге чемпионов. Как в команде воспринимают турнир рангом ниже?

– Мое понимание такое – мы выходим на каждую игру и пытаемся победить. А какой это турнир – вообще не имеет значения. Главное, что он есть, хоть какой-то, мы будем в нем выступать и, думаю, неплохо себя проявим.

– Что подумалось, когда свой первый удар не забил Элиас?

– Пижон (смеется). Подумал, что пижон. Потому что когда люди просто не забивают пенальти – такое бывает. А когда пауза, постоял, опрокинулся, потанцевал – так, – сказал Матвиенко