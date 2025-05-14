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  4. Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло Кубок Украины Шахтеру
Кубок Украины
14 мая 2025, 22:25 | Обновлено 14 мая 2025, 23:08
1872
2

Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло Кубок Украины Шахтеру

«Горняки» были сильнее в серии пенальти

14 мая 2025, 22:25 | Обновлено 14 мая 2025, 23:08
1872
2
Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло Кубок Украины Шахтеру
ФК Динамо. Александр Шовковский

Состоялся финал Кубка Украины между «Динамо» и «Шахтером». В решающем матче в серии пенальти сильнее оказались футболисты Шахтера, которые лучше пробили с точки (6:5) после того, как основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

Наставник «сине-белых» Александр Шовковский объяснил поражение киевлян в этом матче:

– В первую очередь, надо сказать, что болельщики должны были получить удовольствие от финала - от самой игры, от напряжения, от борьбы, которая была на футбольном поле. И хотя она и была бескомпромиссной, но футболисты все же сдерживали себя, чтобы не нанести травмы друг другу. Да, эмоции были на футбольном поле, и они должны быть, когда проходит матч за кубковый трофей.

Безусловно, обидно проигрывать в серии послематчевых пенальти. Здесь в первую очередь надо сказать, что в футболе, безусловно, в первую очередь индивидуальное мастерство имеет большое значение. Но при этом также большое значение имеют ошибки, которые допускают игроки. Мы опять же пропустили гол после собственной ошибки, дали возможность провести сопернику быструю контратаку и не доиграли эпизод до конца, когда нам забивали. Как всегда, можно сказать, что будем делать выводы, но эта ошибка лишила нас Кубка.

– Что вы можете сказать о сегодняшнем судействе?

– Вы знаете, лучший арбитр – это тот, которого не видно на поле, когда играют команды. Есть компетентные органы, которые будут анализировать действия судейской бригады. Я не хочу этого делать.

– Впервые финал Кубка Украины состоялся в Житомире. Ваши впечатления от организации поединка, качества поля?

– Меньше всего я смотрел на то, где мы будем играть финальный матч. Для нас не это было главным. Поле в нормальном состоянии, атмосфера на стадионе замечательная. Я уверен, что болельщики получили удовольствие.

– Вы сделали довольно нестандартную замену, сменив Шапаренко на Бражко...

– В чем она нестандартная? Мне нужно было влиять на события, происходившие на поле, поэтому мое решение было таким. Ничего необычного я в этом не вижу.

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Александр Шовковский пресс-конференция
Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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Artem_Ponomar
ну Шахтар заслужив виграти, хоть і не без долі везіння, просто по кількості створених моментів вони також переважали динамівців
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+3
Футболіст 123
Ну так, у першому таймі Динамо виявилося сильнішим, а з другого виявилося сильнішим за Шахтар. Вже у серії пенальті обидві команди мали рівні шанси.
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0
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