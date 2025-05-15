Кубок Украины15 мая 2025, 04:45 | Обновлено 15 мая 2025, 08:15
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ФОТО. Слезы Караваева. Игрока Динамо успокаивали футболисты Шахтера
Шахтер выиграл в серии пенальти
15 мая 2025, 04:45 | Обновлено 15 мая 2025, 08:15
8592
12
Шахтер в матче финала Кубка Украины обыграл Динамо 6:5 в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.
Единственный промах в составе киевлян допустил опытнейший Александр Караваев. Игрок расплакался после своей неудачи, а футболиста поддержали не только партнеры по команде, но и соперники.
К Караваеву вместо празднований со своей командой подбежали Николай Матвиенко и Егор Назарина.
ФОТО. Слезы Александра Караваева в финале Кубка Украины
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происходит что- то непонятное : парня резко не вызвали в сборную и синхронно перестали ставить в основу в клубе , хотя он явно более чем полезен и в сборной и в клубе ! Интересный синхрон . Виной тому заканчивающийся в июне контракт ? Это нервы.. Отсюда - и незабитый пенальти .