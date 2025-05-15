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  4. ФОТО. Слезы Караваева. Игрока Динамо успокаивали футболисты Шахтера
Кубок Украины
15 мая 2025, 04:45 | Обновлено 15 мая 2025, 08:15
8592
12

ФОТО. Слезы Караваева. Игрока Динамо успокаивали футболисты Шахтера

Шахтер выиграл в серии пенальти

15 мая 2025, 04:45 | Обновлено 15 мая 2025, 08:15
8592
12
ФОТО. Слезы Караваева. Игрока Динамо успокаивали футболисты Шахтера
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Шахтер в матче финала Кубка Украины обыграл Динамо 6:5 в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.

Единственный промах в составе киевлян допустил опытнейший Александр Караваев. Игрок расплакался после своей неудачи, а футболиста поддержали не только партнеры по команде, но и соперники.

К Караваеву вместо празднований со своей командой подбежали Николай Матвиенко и Егор Назарина.

ФОТО. Слезы Александра Караваева в финале Кубка Украины

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 12
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Володимир
Это нервы ... Вокруг 32 - летнего  Караваева
 происходит что- то  непонятное  : парня резко не вызвали в сборную и  синхронно перестали  ставить в основу в клубе , хотя он явно более чем полезен и в сборной и в клубе ! Интересный синхрон .   Виной тому заканчивающийся в июне контракт ?                                            Это нервы.. Отсюда -  и незабитый пенальти .
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+2
Перець
Нас всіх мінусує Караваєв ?
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0
Футболіст 123
Зато срібло виграв.
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0
Перець
Психологічно не готовий , скажи хай інший гравець проб'є , а так просрати на рівному місці  кубок просто нема слів одні матюки
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Oleha1987
Пробив не гірше інших гравців динамо, просто , тут Різник вгадав напрямок удару
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-1
Oleksandr
Нормально він пробив, ту вже заслуга Дмитра Різника що витащив 👌🥳
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-1
apepa
Кто играет в команде предателя Украины суркиса  у того всегда слёзы текут ручьём!
Ответить
-4
taras_sidyi
ниють як дівки
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-5
Battersea
За первый круг вернулось.   Бывает...
Ответить
-7
vovei
Эти слезы было видно еще когда он пришел в Динамо.
Ответить
-8
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