ФОТО. Слезы Караваева. Игрока Динамо успокаивали футболисты Шахтера

Шахтер в матче финала Кубка Украины обыграл Динамо 6:5 в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.

Единственный промах в составе киевлян допустил опытнейший Александр Караваев. Игрок расплакался после своей неудачи, а футболиста поддержали не только партнеры по команде, но и соперники.

К Караваеву вместо празднований со своей командой подбежали Николай Матвиенко и Егор Назарина.

ФОТО. Слезы Александра Караваева в финале Кубка Украины