РЫБКА: «Я считаю, что это человек, который очень много сделал для футбола»

Украинский голкипер Александр Рыбка, ныне выступающий за киевскую «Оболонь», высказался о президенте «пивоваров» Олеге Слободяне. Известный голкипер похвалил функционера.

«Я считаю, что это человек, который очень многое сделал для украинского футбола, для Оболонского района.

Он всегда с командой, всегда интересуется, всегда приходит на игры, очень эмоционально всегда реагирует на какие-то негативные моменты со стороны команды, со стороны судей.

Эмоциональный человек, любящий футбол. Думаю, если бы он футбол не любил, он бы столько времени не вкладывал свои деньги в команду, в развитие клуба, инфраструктуры», – сказал Рыбка.

В нынешнем сезоне «Оболонь» занимает 11 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 29 турнирных баллов после 28 сыгранных матчей.