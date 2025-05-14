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Украина. Премьер лига
14 мая 2025, 20:59 | Обновлено 14 мая 2025, 21:30
718
0

РЫБКА: «Я считаю, что это человек, который очень много сделал для футбола»

Александр похвалил президента «Оболони» Олега Слободяна

14 мая 2025, 20:59 | Обновлено 14 мая 2025, 21:30
718
0
РЫБКА: «Я считаю, что это человек, который очень много сделал для футбола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Рыбка

Украинский голкипер Александр Рыбка, ныне выступающий за киевскую «Оболонь», высказался о президенте «пивоваров» Олеге Слободяне. Известный голкипер похвалил функционера.

«Я считаю, что это человек, который очень многое сделал для украинского футбола, для Оболонского района.

Он всегда с командой, всегда интересуется, всегда приходит на игры, очень эмоционально всегда реагирует на какие-то негативные моменты со стороны команды, со стороны судей.

Эмоциональный человек, любящий футбол. Думаю, если бы он футбол не любил, он бы столько времени не вкладывал свои деньги в команду, в развитие клуба, инфраструктуры», – сказал Рыбка.

В нынешнем сезоне «Оболонь» занимает 11 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 29 турнирных баллов после 28 сыгранных матчей.

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Александр Рыбка Оболонь Киев Украинская Премьер-лига Олег Слободян чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Оболонь
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