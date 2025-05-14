Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дополнительное время. Финал между Шахтером и Динамо перешел в овертаймы
Кубок Украины
14 мая 2025, 20:23 | Обновлено 14 мая 2025, 20:27
905
1

Дополнительное время. Финал между Шахтером и Динамо перешел в овертаймы

В основное время на гол Андрея Ярмоленко ответил Кауан Элиас

14 мая 2025, 20:23 | Обновлено 14 мая 2025, 20:27
905
1
Дополнительное время. Финал между Шахтером и Динамо перешел в овертаймы
УПЛ-ТВ

14 мая в 18:30 проходит финальный матч Кубка Украины 2024/25.

Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» играют на центральном стадионе в Житомире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром поединка работает Николай Балакин из Киевской области. Победитель матча получит право выступать в квалификации Лиги Европы.

Забив гол в раздевалку на 43-й минуте, Андрей Ярмоленко открыл счет в финале для Динамо (1:0). На 64-й минуте Кауан Элиас с передачи Алиссона Сантаны сравнял счет для горняков (1:1).

После 90 минут назначено дополнительное время. Финал между Шахтером и Динамо перешел в овертаймы.

Шахтер – Динамо. Видеотрансляция матча

По теме:
ФОТО. Слезы Караваева. Игрока Динамо успокаивали футболисты Шахтера
Элиас стал 11 бразильцем, забившим гол в финале Кубка Украины
ФОТО. Как Шахтер отреагировал на отбитый пенальти от Ризныка
Динамо Киев Кубок Украины по футболу Андрей Ярмоленко Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев видео голов и обзор Кауан Элиас
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Динамо. Серия пенальти. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 14 мая 2025, 21:01 0
Шахтер – Динамо. Серия пенальти. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Шахтер – Динамо. Серия пенальти. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор финального матча за Кубок Украины

Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика
Футбол | 14 мая 2025, 11:07 1
Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика
Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика

Бразильский футболист приобрел уже второй клуб

Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины
Футбол | 14.05.2025, 15:30
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины
Чисора назвал единственного боксера, который бы победил Усика
Бокс | 14.05.2025, 07:26
Чисора назвал единственного боксера, который бы победил Усика
Чисора назвал единственного боксера, который бы победил Усика
Рафинья хочет вернуть суперзвезду в Барсу и образовать трио вместе с Ямалем
Футбол | 14.05.2025, 11:28
Рафинья хочет вернуть суперзвезду в Барсу и образовать трио вместе с Ямалем
Рафинья хочет вернуть суперзвезду в Барсу и образовать трио вместе с Ямалем
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
apepa
из кремля от путина медведчука и суркиса идет смска судейке: Не надо пенальти, реши фсе для динама в овертайме!
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он легенда, но уже далеко не тот боксер»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он легенда, но уже далеко не тот боксер»
14.05.2025, 02:10
Бокс
Барселона составила список из восьми футболистов, которые не нужны клубу
Барселона составила список из восьми футболистов, которые не нужны клубу
13.05.2025, 19:35 6
Футбол
Бекхэм купил английский клуб и сразу выгнал оттуда 17 футболистов
Бекхэм купил английский клуб и сразу выгнал оттуда 17 футболистов
14.05.2025, 10:02
Футбол
Футболист Реала досрочно покинул тренировку. Он не хочет играть в Мадриде
Футболист Реала досрочно покинул тренировку. Он не хочет играть в Мадриде
13.05.2025, 19:09 2
Футбол
Реал нашел вратаря, которым заменит и Лунина, и Куртуа
Реал нашел вратаря, которым заменит и Лунина, и Куртуа
13.05.2025, 12:47 1
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Звезда бокса? Он трус, постоянно убегает»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Звезда бокса? Он трус, постоянно убегает»
13.05.2025, 08:30
Бокс
Свитолина в сложном матче 1/4 финала потерпела поражение и покинула Рим
Свитолина в сложном матче 1/4 финала потерпела поражение и покинула Рим
14.05.2025, 02:00 54
Теннис
Элина Свитолина – Пейтон Стернс. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Пейтон Стернс. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
13.05.2025, 17:00 32
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем