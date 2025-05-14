Кубок Украины14 мая 2025, 19:19 | Обновлено 14 мая 2025, 19:59
1867
2
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Ярмоленко открыл счет в финале Кубка Украины
Форвард Динамо забил гол в ворота Шахтера на 43-й минуте матча
14 мая 2025, 19:19 | Обновлено 14 мая 2025, 19:59
1867
2
14 мая в 18:30 проходит финальный матч Кубка Украины 2024/25.
Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» играют на центральном стадионе в Житомире.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Победитель матча получит право выступать в квалификации Лиги Европы.
Забив гол в раздевалку на 43-й минуте, Андрей Ярмоленко открыл счет в финале для Динамо (1:0)
ГОЛ! 1:0. Андрей Ярмоленко, 43 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 13 мая 2025, 20:59 2
Дерек Чисора претендует на титул чемпиона мира по версии IBF
Футбол | 14 мая 2025, 19:14 0
Николай Морозюк рассказал о финансах в медиафутболе
Футбол | 13.05.2025, 19:35
Бокс | 14.05.2025, 07:26
Футбол | 14.05.2025, 12:48
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Вже сто перший раз заходжу тут на новину з відео - і не бачу відео, лиш посилання на ТГ канал, який мені не потрібен. В чому проблема?
Супер атака. Класний гол.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.05.2025, 10:30 2
14.05.2025, 05:45
13.05.2025, 10:39 29
13.05.2025, 17:00 32
13.05.2025, 08:30
14.05.2025, 02:10
13.05.2025, 19:09 2
12.05.2025, 20:22 4