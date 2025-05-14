ВИДЕО. Гол в раздевалку. Ярмоленко открыл счет в финале Кубка Украины

14 мая в 18:30 проходит финальный матч Кубка Украины 2024/25.

Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» играют на центральном стадионе в Житомире.

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Победитель матча получит право выступать в квалификации Лиги Европы.

Забив гол в раздевалку на 43-й минуте, Андрей Ярмоленко открыл счет в финале для Динамо (1:0)

ГОЛ! 1:0. Андрей Ярмоленко, 43 мин