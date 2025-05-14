Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Гол в раздевалку. Ярмоленко открыл счет в финале Кубка Украины
Кубок Украины
14 мая 2025, 19:19 | Обновлено 14 мая 2025, 19:59
1867
2

ВИДЕО. Гол в раздевалку. Ярмоленко открыл счет в финале Кубка Украины

Форвард Динамо забил гол в ворота Шахтера на 43-й минуте матча

14 мая 2025, 19:19 | Обновлено 14 мая 2025, 19:59
1867
2
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Ярмоленко открыл счет в финале Кубка Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

14 мая в 18:30 проходит финальный матч Кубка Украины 2024/25.

Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» играют на центральном стадионе в Житомире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победитель матча получит право выступать в квалификации Лиги Европы.

Забив гол в раздевалку на 43-й минуте, Андрей Ярмоленко открыл счет в финале для Динамо (1:0)

ГОЛ! 1:0. Андрей Ярмоленко, 43 мин

По теме:
ВИДЕО. Кауан Элиас с передачи Алиссона сравнял счет в финале Кубка
Срна объяснил, почему считает нынешний Шахтер самым сильным в истории
ФОТО. Яркие эмоции Ярмоленко после гола в ворота Шахтера
Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев видео голов и обзор Андрей Ярмоленко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

41-летний британец возглавил обновленный рейтинг в супертяжелом весе
Бокс | 13 мая 2025, 20:59 2
41-летний британец возглавил обновленный рейтинг в супертяжелом весе
41-летний британец возглавил обновленный рейтинг в супертяжелом весе

Дерек Чисора претендует на титул чемпиона мира по версии IBF

Экс-капитан Динамо: «Медиафутбол? Там платят больше, чем в УПЛ»
Футбол | 14 мая 2025, 19:14 0
Экс-капитан Динамо: «Медиафутбол? Там платят больше, чем в УПЛ»
Экс-капитан Динамо: «Медиафутбол? Там платят больше, чем в УПЛ»

Николай Морозюк рассказал о финансах в медиафутболе

Барселона составила список из восьми футболистов, которые не нужны клубу
Футбол | 13.05.2025, 19:35
Барселона составила список из восьми футболистов, которые не нужны клубу
Барселона составила список из восьми футболистов, которые не нужны клубу
Чисора назвал единственного боксера, который бы победил Усика
Бокс | 14.05.2025, 07:26
Чисора назвал единственного боксера, который бы победил Усика
Чисора назвал единственного боксера, который бы победил Усика
ЛЕОНЕНКО: «Как можно смотреть УПЛ после матча Реал – Барселона?»
Футбол | 14.05.2025, 12:48
ЛЕОНЕНКО: «Как можно смотреть УПЛ после матча Реал – Барселона?»
ЛЕОНЕНКО: «Как можно смотреть УПЛ после матча Реал – Барселона?»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
F14
Вже сто перший раз заходжу тут на новину з відео - і не бачу відео, лиш посилання на ТГ канал, який мені не потрібен. В чому проблема? 
Ответить
0
KREKER
Супер атака. Класний гол.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
14.05.2025, 10:30 2
Хоккей
Где смотреть онлайн финал Кубка Украины Шахтер – Динамо
Где смотреть онлайн финал Кубка Украины Шахтер – Динамо
14.05.2025, 05:45
Футбол
Судаков покидает Шахтер. Уже известна зарплата Георгия в новом клубе
Судаков покидает Шахтер. Уже известна зарплата Георгия в новом клубе
13.05.2025, 10:39 29
Футбол
Элина Свитолина – Пейтон Стернс. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Пейтон Стернс. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
13.05.2025, 17:00 32
Теннис
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Звезда бокса? Он трус, постоянно убегает»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Звезда бокса? Он трус, постоянно убегает»
13.05.2025, 08:30
Бокс
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он легенда, но уже далеко не тот боксер»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он легенда, но уже далеко не тот боксер»
14.05.2025, 02:10
Бокс
Футболист Реала досрочно покинул тренировку. Он не хочет играть в Мадриде
Футболист Реала досрочно покинул тренировку. Он не хочет играть в Мадриде
13.05.2025, 19:09 2
Футбол
Ямаль объяснил, почему Барселона четыре раза обыграла Реал за сезон
Ямаль объяснил, почему Барселона четыре раза обыграла Реал за сезон
12.05.2025, 20:22 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем