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  4. ФОТО. Яркие эмоции Ярмоленко после гола в ворота Шахтера
Украина. Премьер лига
14 мая 2025, 19:26 | Обновлено 14 мая 2025, 19:28
1075
0

ФОТО. Яркие эмоции Ярмоленко после гола в ворота Шахтера

Лидер Динамо огорчил принципиального соперника

14 мая 2025, 19:26 | Обновлено 14 мая 2025, 19:28
1075
0
ФОТО. Яркие эмоции Ярмоленко после гола в ворота Шахтера
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Динамо в конце первого тайма матча финала Кубка Украины против Шахтера забило в ворота принципиального соперника, а голом отметился форвард Андрей Ярмоленко.

Лидер киевлян бурно отпраздновал гол в ворота Шахтера. Отдельно Андрей поблагодарил за передачу Владислава Дубинчака.

Счет по итогам первого тайма 1:0.

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Андрей Ярмоленко Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Шахтер Донецк Кубок Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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