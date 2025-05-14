ФОТО. Яркие эмоции Ярмоленко после гола в ворота Шахтера

Динамо в конце первого тайма матча финала Кубка Украины против Шахтера забило в ворота принципиального соперника, а голом отметился форвард Андрей Ярмоленко.

Лидер киевлян бурно отпраздновал гол в ворота Шахтера. Отдельно Андрей поблагодарил за передачу Владислава Дубинчака.

Счет по итогам первого тайма 1:0.

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