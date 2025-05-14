Украина. Премьер лига14 мая 2025, 19:26 | Обновлено 14 мая 2025, 19:28
1075
0
ФОТО. Яркие эмоции Ярмоленко после гола в ворота Шахтера
Лидер Динамо огорчил принципиального соперника
14 мая 2025, 19:26 | Обновлено 14 мая 2025, 19:28
1075
0
Динамо в конце первого тайма матча финала Кубка Украины против Шахтера забило в ворота принципиального соперника, а голом отметился форвард Андрей Ярмоленко.
Лидер киевлян бурно отпраздновал гол в ворота Шахтера. Отдельно Андрей поблагодарил за передачу Владислава Дубинчака.
Счет по итогам первого тайма 1:0.
є
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 14 мая 2025, 02:10 0
Оскар отреагировал на возвращение Пакьяо
Футбол | 14 мая 2025, 17:23 34
Марино Пушич и Александр Шовковский сделали свой выбор
Футбол | 14.05.2025, 19:08
Бокс | 14.05.2025, 07:26
Футбол | 13.05.2025, 19:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.05.2025, 10:30 2
13.05.2025, 13:35 5
13.05.2025, 03:25 1
12.05.2025, 20:22 4
13.05.2025, 16:05 16
13.05.2025, 17:45 9
12.05.2025, 23:52
13.05.2025, 06:23 35