Дарио СРНА: «Шахтер не виноват, что не сыграет в Лиге чемпионов»

Директор Шахтера по футболу Дарио Срна оценил тот факт, что команда впервые за 25 лет не будет играть в Лиге чемпионов. Через победу в Кубке Украины Шахтер может выйти в Лигу Европы.

«Мы не можем говорить об этом (о Лиге чемпионов - прим), потому что мы в этом не виноваты. Идет война, и многие украинские команды потеряли очки в таблице коэффициентов, и это такой показатель сейчас Украины в таблице. Конечно, мы хотим попасть в еврокубки, но для этого сперва нужно Кубок Украины выиграть».

«Самый сильный Шахтер в истории? Нам нужно время и терпение. Нам не нужен дисбаланс, который мы видели в недавнем матче с Динамо. Тогда мы хорошо провели первый тайм, но плохо сыграли во втором. Мы строим команду», – сказал Срна.