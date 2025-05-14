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  4. Дарио СРНА: «Шахтер не виноват, что не сыграет в Лиге чемпионов»
Украина. Премьер лига
14 мая 2025, 18:09 | Обновлено 14 мая 2025, 18:29
919
0

Дарио СРНА: «Шахтер не виноват, что не сыграет в Лиге чемпионов»

Команда впервые с 2000 года не сыграет в главном еврокубке

14 мая 2025, 18:09 | Обновлено 14 мая 2025, 18:29
919
0
Дарио СРНА: «Шахтер не виноват, что не сыграет в Лиге чемпионов»
ФК Шахтер. Дарио Срна

Директор Шахтера по футболу Дарио Срна оценил тот факт, что команда впервые за 25 лет не будет играть в Лиге чемпионов. Через победу в Кубке Украины Шахтер может выйти в Лигу Европы.

«Мы не можем говорить об этом (о Лиге чемпионов - прим), потому что мы в этом не виноваты. Идет война, и многие украинские команды потеряли очки в таблице коэффициентов, и это такой показатель сейчас Украины в таблице. Конечно, мы хотим попасть в еврокубки, но для этого сперва нужно Кубок Украины выиграть».

«Самый сильный Шахтер в истории? Нам нужно время и терпение. Нам не нужен дисбаланс, который мы видели в недавнем матче с Динамо. Тогда мы хорошо провели первый тайм, но плохо сыграли во втором. Мы строим команду», – сказал Срна.

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Дарио Срна Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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