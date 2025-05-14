Кубок Украины14 мая 2025, 17:48 | Обновлено 14 мая 2025, 18:32
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ФОТО. Шахтер прибыл на стадион в Житомире на финал Кубка
14 мая в 18:30 начнется матч на стадионе «Полесья»
14 мая 2025, 17:48 | Обновлено 14 мая 2025, 18:32
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14 мая в 18:30 по киевскому времени в матче финала Кубка Украины встретятся донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».
«Горняки» уже прибыли на стадион и знакомятся с футбольным полем.
Уже через несколько минут начнется главное событие сегодняшнего вечера.
Марино Пушич выбрал на матч сильнейший состав, ведь победа в кубковом противостоянии будет гарантировать «горнякам» участие в Лиге Европы.
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А чого це заголовок на козлячому?
пох..но журналюга-кацапський уйобок
https://www.youtube.com/watch?v=0D9d9LqjVRU
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