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  4. ФОТО. Шахтер прибыл на стадион в Житомире на финал Кубка
Кубок Украины
14 мая 2025, 17:48 | Обновлено 14 мая 2025, 18:32
503
4

ФОТО. Шахтер прибыл на стадион в Житомире на финал Кубка

14 мая в 18:30 начнется матч на стадионе «Полесья»

14 мая 2025, 17:48 | Обновлено 14 мая 2025, 18:32
503
4
ФОТО. Шахтер прибыл на стадион в Житомире на финал Кубка
ФК Шахтер

14 мая в 18:30 по киевскому времени в матче финала Кубка Украины встретятся донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».

«Горняки» уже прибыли на стадион и знакомятся с футбольным полем.

Уже через несколько минут начнется главное событие сегодняшнего вечера.

Марино Пушич выбрал на матч сильнейший состав, ведь победа в кубковом противостоянии будет гарантировать «горнякам» участие в Лиге Европы.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Комментарии 4
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AndiM
А чого це заголовок на козлячому?
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+1
era
пох..но журналюга-кацапський уйобок
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0
Battersea
https://www.youtube.com/watch?v=0D9d9LqjVRU
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0
Alexander Киев
Красені! Житомир радий зустрічати Чемпіонів! Вперед найкращий та самий титулований клуб країни - Шахтар
Ответить
-3
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