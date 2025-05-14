ФОТО. Шахтер прибыл на стадион в Житомире на финал Кубка

14 мая в 18:30 по киевскому времени в матче финала Кубка Украины встретятся донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».

«Горняки» уже прибыли на стадион и знакомятся с футбольным полем.

Уже через несколько минут начнется главное событие сегодняшнего вечера.

Марино Пушич выбрал на матч сильнейший состав, ведь победа в кубковом противостоянии будет гарантировать «горнякам» участие в Лиге Европы.