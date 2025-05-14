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  4. Томаш ХЮБШМАН: «Шахтер имеет шанс спасти сезон, но Динамо...»
Кубок Украины
14 мая 2025, 17:24 |
854
0

Томаш ХЮБШМАН: «Шахтер имеет шанс спасти сезон, но Динамо...»

Бывший футболист «Шахтера» не сумел выделить фаворита матча

14 мая 2025, 17:24 |
854
0
Томаш ХЮБШМАН: «Шахтер имеет шанс спасти сезон, но Динамо...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Хюбшман

Легендарный полузащитник донецкого «Шахтера» Томаш Хюбшман дал прогноз на матч «горняков» против киевского «Динамо» в финале Кубка Украины.

– Я думаю, что у Шахтера очень хорошая и большая мотивация забрать любой трофей, чтобы спасти этот сезон. Сезон, который в любом случае будет считаться неудачным. Потому что мы знаем, что Шахтер всегда борется за первое место. Я не думаю, что перед сезоном была цель закончить чемпионат третьими и не выиграть Кубок. У Шахтера самые большие амбиции в каждом сезоне, поэтому у них будет достаточная мотивация, чтобы выиграть Кубок.

Но вопрос еще в том, что всегда против тебя есть соперник, у которого тоже есть свои цели. Убежден, что Динамо тоже серьезно настроено на этот финал, потому что у киевлян есть шанс взять дубль: Кубок и чемпионство, – рассказал Томаш.

Уже в среду, 14 мая, донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» сразятся за Кубок Украины. Финальный матч состоится в Житомире.

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Томаш Хюбшман Шахтер Донецк Кубок Украины по футболу Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: Football.ua
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