Легенда английского футбола: «Вчера было самое ужасное поражение в карьере»

Известный в прошлом хавбек Челси и сборной Англии Фрэнк Лэмпард сейчас тренирует Ковентри. Вчера команда проиграла Сандерленду, пропустив в компенсированное время после подачи углового и упустила шанс выйти в финал плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ.

Лэмпард считает это поражение худшим в своей карьере в футболе.

«Да, это неудачу можно назвать таким примером худшего и самого страшного поражения в моей футбольной карьере. Я благодарен игрокам за старания. Еще в декабре мы были на 17-й позиции Чемпионшипа, но провели отличную вторую половину сезона и могли быть в финале плей-офф».

«Мы мечтали сыграть на Уэмбли за выход в АПЛ. Не могу выразить свое разочарование, потому что в обоих матчах играли лучше Сандерленда», – сказал Лэмпард.

Лэмпард, который не добился большого успеха в АПЛ, тренируя Челси и Эвертон, сумел реанимировать карьеру в Чемпионшипе.