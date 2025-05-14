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  4. Легенда английского футбола: «Вчера было самое ужасное поражение в карьере»
Англия
14 мая 2025, 17:13 |
864
1

Легенда английского футбола: «Вчера было самое ужасное поражение в карьере»

Ковентри Фрэнка Лэмпарда не вышло в финал плей-офф Чемпионшипа

14 мая 2025, 17:13 |
864
1
Легенда английского футбола: «Вчера было самое ужасное поражение в карьере»
Sky Sports

Известный в прошлом хавбек Челси и сборной Англии Фрэнк Лэмпард сейчас тренирует Ковентри. Вчера команда проиграла Сандерленду, пропустив в компенсированное время после подачи углового и упустила шанс выйти в финал плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ.

Лэмпард считает это поражение худшим в своей карьере в футболе.

«Да, это неудачу можно назвать таким примером худшего и самого страшного поражения в моей футбольной карьере. Я благодарен игрокам за старания. Еще в декабре мы были на 17-й позиции Чемпионшипа, но провели отличную вторую половину сезона и могли быть в финале плей-офф».

«Мы мечтали сыграть на Уэмбли за выход в АПЛ. Не могу выразить свое разочарование, потому что в обоих матчах играли лучше Сандерленда», – сказал Лэмпард.

Лэмпард, который не добился большого успеха в АПЛ, тренируя Челси и Эвертон, сумел реанимировать карьеру в Чемпионшипе.

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Ковентри Фрэнк Лэмпард чемпионат Англии по футболу Чемпионшип
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Victor673256ua
Лемпард провів непогану роботу, але Сандерленд виявився сильнішим
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