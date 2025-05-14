Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Хватит выдумывать». Форвард Реала жестко ответил журналистам
Испания
14 мая 2025, 19:15 | Обновлено 14 мая 2025, 19:28
737
0

«Хватит выдумывать». Форвард Реала жестко ответил журналистам

Судя по всему, Родриго не собирается уходить из команды

14 мая 2025, 19:15 | Обновлено 14 мая 2025, 19:28
737
0
«Хватит выдумывать». Форвард Реала жестко ответил журналистам
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Форвард Реала Родриго на странице в Instagram ответил журналистам, которые в последние дни сообщают, что бразилец якобы разочаровался в мадридской команде и собирается летом сменить клуб.

«Всем спасибо за интерес. Я скоро вернусь. И перестаньте выдумывать», – отметил Родриго, который покинул последнюю тренировку из-за проблем с ногой.

В нынешнем сезоне Родриго был не таким важным исполнителем, как в минувшем. Игрок забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что клуб может продать одного из футболистов атаки, чтобы сбалансировать игру команды.

По теме:
Звезда РБ Лейпциг хочет покинуть клуб. Бавария следит за ситуацией
Срна опроверг интерес Шахтера к хавбеку варшавской Легии
Наполи договорился с Судаковым, но переговоры с Шахтером поставил на паузу
Родриго Гоес Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: Instagram
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина в сложном матче 1/4 финала потерпела поражение и покинула Рим
Теннис | 14 мая 2025, 02:00 54
Свитолина в сложном матче 1/4 финала потерпела поражение и покинула Рим
Свитолина в сложном матче 1/4 финала потерпела поражение и покинула Рим

Элина в трех сетах уступила Пейтон Стернс, хотя была близка к камбеку

Сабо рассказал о премиях, которые платили в Динамо за матч с Шахтером
Футбол | 14 мая 2025, 19:08 0
Сабо рассказал о премиях, которые платили в Динамо за матч с Шахтером
Сабо рассказал о премиях, которые платили в Динамо за матч с Шахтером

«Динамовцы» могли получать надбавки разве что за финал Кубка Украины

Сильнейшее Динамо в истории. 50 лет назад киевляне выиграли Кубок кубков
Футбол | 14.05.2025, 13:48
Сильнейшее Динамо в истории. 50 лет назад киевляне выиграли Кубок кубков
Сильнейшее Динамо в истории. 50 лет назад киевляне выиграли Кубок кубков
ЧМ по хоккею. Яркая победа Латвии, Германия выиграла третий матч
Хоккей | 13.05.2025, 20:01
ЧМ по хоккею. Яркая победа Латвии, Германия выиграла третий матч
ЧМ по хоккею. Яркая победа Латвии, Германия выиграла третий матч
Чисора назвал единственного боксера, который бы победил Усика
Бокс | 14.05.2025, 07:26
Чисора назвал единственного боксера, который бы победил Усика
Чисора назвал единственного боксера, который бы победил Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Элина Свитолина – Пейтон Стернс. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Пейтон Стернс. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
13.05.2025, 17:00 32
Теннис
41-летний британец возглавил обновленный рейтинг в супертяжелом весе
41-летний британец возглавил обновленный рейтинг в супертяжелом весе
13.05.2025, 20:59 2
Бокс
В Арсенале приняли категорическое решение по Зинченко
В Арсенале приняли категорическое решение по Зинченко
13.05.2025, 16:05 16
Футбол
2.5 часа драмы. Известна возможная соперница Свитолиной в полуфинале Рима
2.5 часа драмы. Известна возможная соперница Свитолиной в полуфинале Рима
13.05.2025, 17:45 9
Теннис
ЧМ по хоккею. Битва Швеции и Финляндии, 7 шайб Чехии
ЧМ по хоккею. Битва Швеции и Финляндии, 7 шайб Чехии
13.05.2025, 03:25 1
Хоккей
Футболист Реала досрочно покинул тренировку. Он не хочет играть в Мадриде
Футболист Реала досрочно покинул тренировку. Он не хочет играть в Мадриде
13.05.2025, 19:09 2
Футбол
Судаков покидает Шахтер. Уже известна зарплата Георгия в новом клубе
Судаков покидает Шахтер. Уже известна зарплата Георгия в новом клубе
13.05.2025, 10:39 29
Футбол
Источник: самый дорогой игрок Динамо покинет клуб летом
Источник: самый дорогой игрок Динамо покинет клуб летом
13.05.2025, 09:15 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем