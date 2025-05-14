«Хватит выдумывать». Форвард Реала жестко ответил журналистам

Форвард Реала Родриго на странице в Instagram ответил журналистам, которые в последние дни сообщают, что бразилец якобы разочаровался в мадридской команде и собирается летом сменить клуб.

«Всем спасибо за интерес. Я скоро вернусь. И перестаньте выдумывать», – отметил Родриго, который покинул последнюю тренировку из-за проблем с ногой.

В нынешнем сезоне Родриго был не таким важным исполнителем, как в минувшем. Игрок забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что клуб может продать одного из футболистов атаки, чтобы сбалансировать игру команды.