«Хватит выдумывать». Форвард Реала жестко ответил журналистам
Судя по всему, Родриго не собирается уходить из команды
Форвард Реала Родриго на странице в Instagram ответил журналистам, которые в последние дни сообщают, что бразилец якобы разочаровался в мадридской команде и собирается летом сменить клуб.
«Всем спасибо за интерес. Я скоро вернусь. И перестаньте выдумывать», – отметил Родриго, который покинул последнюю тренировку из-за проблем с ногой.
В нынешнем сезоне Родриго был не таким важным исполнителем, как в минувшем. Игрок забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.
Ранее сообщалось, что клуб может продать одного из футболистов атаки, чтобы сбалансировать игру команды.
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