СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В среду, 14 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
20:00 Алавес – Валенсия
20:00 Вильярреал – Леганес
21:30 Дюнкерк – Генгам
22:30 Реал Мадрид – Мальорка
ТЕННИС
16:20 Джек Дрейпер – Карлос Алькарас
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