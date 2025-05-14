СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 мая

В среду, 14 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:00 Алавес – Валенсия

2.23 – 3.14 – 4.04

20:00 Вильярреал – Леганес

1.39 – 5.51 – 8.90

21:30 Дюнкерк – Генгам

2.37 – 3.20 – 3.24

22:30 Реал Мадрид – Мальорка

1.46 – 5.30 – 7.00

ТЕННИС

16:20 Джек Дрейпер – Карлос Алькарас

3.31 – 1.34

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