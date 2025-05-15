Манчестер Сити нужен трансферный рекорд для топ-новичка. Клуб не хочет
Вирц обойдется клубу слишком дорого
По информации Sky Sports, Манчестер Сити действительно серьезно заинтересован в подписании атакующего хавбека Байера и сборной Германии Флориана Вирца.
Преимуществом является то, что немецкий клуб хочет продать игрока не в Баварию, а в команду другого чемпионата – в услугах Вирца заинтересованы Реал и Манчестер Сити.
Однако Манчестер Сити для оформления сделки нужно будет выложить более 100 миллионов фунтов, что будет новым трансферным рекордом клуба (сейчас – Джек Грилиш).
Однако Манчестер Сити не готов к таким расходам ради одного игрока, особенно после зимних трансферов на 180 миллионов фунтов.
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