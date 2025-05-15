Манчестер Сити нужен трансферный рекорд для топ-новичка. Клуб не хочет

По информации Sky Sports, Манчестер Сити действительно серьезно заинтересован в подписании атакующего хавбека Байера и сборной Германии Флориана Вирца.

Преимуществом является то, что немецкий клуб хочет продать игрока не в Баварию, а в команду другого чемпионата – в услугах Вирца заинтересованы Реал и Манчестер Сити.

Однако Манчестер Сити для оформления сделки нужно будет выложить более 100 миллионов фунтов, что будет новым трансферным рекордом клуба (сейчас – Джек Грилиш).

Однако Манчестер Сити не готов к таким расходам ради одного игрока, особенно после зимних трансферов на 180 миллионов фунтов.