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Англия
15 мая 2025, 20:49 | Обновлено 15 мая 2025, 20:50
742
0

Манчестер Сити нужен трансферный рекорд для топ-новичка. Клуб не хочет

Вирц обойдется клубу слишком дорого

15 мая 2025, 20:49 | Обновлено 15 мая 2025, 20:50
742
0
Манчестер Сити нужен трансферный рекорд для топ-новичка. Клуб не хочет
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

По информации Sky Sports, Манчестер Сити действительно серьезно заинтересован в подписании атакующего хавбека Байера и сборной Германии Флориана Вирца.

Преимуществом является то, что немецкий клуб хочет продать игрока не в Баварию, а в команду другого чемпионата – в услугах Вирца заинтересованы Реал и Манчестер Сити.

Однако Манчестер Сити для оформления сделки нужно будет выложить более 100 миллионов фунтов, что будет новым трансферным рекордом клуба (сейчас – Джек Грилиш).

Однако Манчестер Сити не готов к таким расходам ради одного игрока, особенно после зимних трансферов на 180 миллионов фунтов.

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Флориан Вирц Байер Манчестер Сити Бавария трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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