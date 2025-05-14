В Италии снова критикуют Довбика и назвали главную проблему украинца
Артем забивает в основном «маленьким» командам
Журналисты популярного итальянского издания Corriere dello sport отмечают, что форвард Артем Довбик остается лучшим бомбардиром Ромы с 17 голами, но не помогает в топ-матчах и борьбе за Лигу чемпионов.
Команда проиграла Аталанте и опустила возможность подняться в зону Лиги чемпионов, а украинский бомбардир провел не лучшую игру.
«Еще один топ-матч – и снова без голов. Вопрос Довбика точно будет на повестке дня в Роме, которая летом планирует новый проект. У Артема осталось всего два матча, чтобы показать свою важность в борьбе команды за Лигу чемпионов. Главная проблема – большинство голов Довбик забивает маленьким командам, а клуб ждет от него голов в топ-матчах. Например, против Милана в новом туре чемпионата.
Статистика должна волновать Артема: в 14 матчах сезона он не нанес ни одного удара по воротам, в том числе 11 из них – против команд из топ-10 Серии A. У Довбика есть оправдание – его беспокоят проблемы с коленом, однако клуб точно хочет большего от игрока, за которого отдали 35+ миллионов евро.
Абсолютное большинство его голов – против команд типа Удинезе, Монца, Парма и Лечче. От ведущего центрфорварда ждут иного», – заключитили журналисты.
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