В Италии снова критикуют Довбика и назвали главную проблему украинца

Журналисты популярного итальянского издания Corriere dello sport отмечают, что форвард Артем Довбик остается лучшим бомбардиром Ромы с 17 голами, но не помогает в топ-матчах и борьбе за Лигу чемпионов.

Команда проиграла Аталанте и опустила возможность подняться в зону Лиги чемпионов, а украинский бомбардир провел не лучшую игру.

«Еще один топ-матч – и снова без голов. Вопрос Довбика точно будет на повестке дня в Роме, которая летом планирует новый проект. У Артема осталось всего два матча, чтобы показать свою важность в борьбе команды за Лигу чемпионов. Главная проблема – большинство голов Довбик забивает маленьким командам, а клуб ждет от него голов в топ-матчах. Например, против Милана в новом туре чемпионата.

Статистика должна волновать Артема: в 14 матчах сезона он не нанес ни одного удара по воротам, в том числе 11 из них – против команд из топ-10 Серии A. У Довбика есть оправдание – его беспокоят проблемы с коленом, однако клуб точно хочет большего от игрока, за которого отдали 35+ миллионов евро.

Абсолютное большинство его голов – против команд типа Удинезе, Монца, Парма и Лечче. От ведущего центрфорварда ждут иного», – заключитили журналисты.