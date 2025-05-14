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Англия
14 мая 2025, 22:23 |
2323
3

Челси принял важное решение, которое касается Мудрика

Лондонцы могут купить на место Михаила Алехандро Гарначо

14 мая 2025, 22:23 |
2323
3
Челси принял важное решение, которое касается Мудрика
Getty Images/Global Images Украина. Алехандро Гарначо и Михаил Мудрик

Лондонский клуб «Челси» стремится усилить нападение в летнее трансферное окно.

По информации Caughtoffside, «Челси» нацелился на аргентинского вингера «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, который готов покинуть Олд Траффорд уже этим летом. На аргентинца претендует ряд топовых клубов, но именно «пенсионеры» – главные фавориты.

Трансфер Гарначо состоится только при условии, если украинский вингер Михаил Мудрик будет отстранен на длительный срок из-за проваленного допингового теста.

Напомним, что в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

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Алехандро Гарначо Михаил Мудрик трансферы АПЛ трансферы дисквалификация допинг Манчестер Юнайтед Челси
Дмитрий Олейник Источник: Caughtoffside
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Комментарии 3
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Artem_Ponomar
та з такими темпами я вже думаю що ми ніколи не дізнаємось що з ним буде
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+1
taras_sidyi
Так а яке важливе рішення, яке стосується Мудрика ухвалив Челсі?
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+1
Serhii P.
Нічого, як відбуде Мудрик свій термін дискваліфікації, то буде далі бігати футбол. За "Колос" або "ЛНЗ".
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+1
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