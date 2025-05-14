Челси принял важное решение, которое касается Мудрика

Лондонский клуб «Челси» стремится усилить нападение в летнее трансферное окно.

По информации Caughtoffside, «Челси» нацелился на аргентинского вингера «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, который готов покинуть Олд Траффорд уже этим летом. На аргентинца претендует ряд топовых клубов, но именно «пенсионеры» – главные фавориты.

Трансфер Гарначо состоится только при условии, если украинский вингер Михаил Мудрик будет отстранен на длительный срок из-за проваленного допингового теста.

Напомним, что в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.