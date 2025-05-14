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  4. ФОТО. Довбик с партнером по Роме пришли поддержать Свитолину
WTA
14 мая 2025, 15:28 | Обновлено 15 мая 2025, 13:19
4308
1

ФОТО. Довбик с партнером по Роме пришли поддержать Свитолину

Артем Довбик и Матс Хуммельс посетили матч Свитолина – Стернс

14 мая 2025, 15:28 | Обновлено 15 мая 2025, 13:19
4308
1
ФОТО. Довбик с партнером по Роме пришли поддержать Свитолину
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский форвард Артем Довбик и немецкий защитник Матс Хуммельс, защищающие цвета итальянской Ромы, вечером 13 мая посетили четвертьфинальный матч грунтового турнира WTA 1000 в столице Италии между Элиной Свитолиной и Пейтон Стернс.

О том, что Артем и Матс пришли поддержать Элину, в сторис Instagram рассказала супруга украинского футболиста Юлия Довбик.

Вечер отдыха в качестве теннисных болельщиков для Артема Довбика и Матса Хуммельса на трибунах корта Centrale длился более двух с половиной часов. Именно столько длился упорный поединок между первой ракеткой Украины и Пейтон Стернс, в котором победителем оказалась американская теннисистка.

Instagram. Артем Довбик и Матс Хуммельс

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WTA Рим Элина Свитолина Пейтон Стернс Артем Довбик Матс Хуммельс Юлия Довбик фото Рома Рим
Вячеслав Кулаковский Источник
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Alehandro
Бачу як Довбик з партнером зайшли хлопнуть по хот-догу. Як прийшли підтримати Світоліну не бачу...
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