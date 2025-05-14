ФОТО. Довбик с партнером по Роме пришли поддержать Свитолину

Украинский форвард Артем Довбик и немецкий защитник Матс Хуммельс, защищающие цвета итальянской Ромы, вечером 13 мая посетили четвертьфинальный матч грунтового турнира WTA 1000 в столице Италии между Элиной Свитолиной и Пейтон Стернс.

О том, что Артем и Матс пришли поддержать Элину, в сторис Instagram рассказала супруга украинского футболиста Юлия Довбик.

Вечер отдыха в качестве теннисных болельщиков для Артема Довбика и Матса Хуммельса на трибунах корта Centrale длился более двух с половиной часов. Именно столько длился упорный поединок между первой ракеткой Украины и Пейтон Стернс, в котором победителем оказалась американская теннисистка.

Instagram. Артем Довбик и Матс Хуммельс